Le ministère allemand de la Santé a démenti les informations de deux journaux du pays selon lesquelles le vaccin AstraZeneca Covid-19 aurait une efficacité de seulement 8% chez les plus de 65 ans, accusant les journalistes de confondre leurs chiffres.

Bild et Handelsblatt ont publié des articles séparés dans leurs quotidiens respectifs qui revendiquaient les faibles chiffres. Dans son rapport, Bild a fait valoir que les fonctionnaires allemands étaient tellement préoccupés par les données qu’ils craignaient que le vaccin AstraZeneca ne soit pas approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Le ministère allemand de la Santé a fortement repoussé ces deux histoires dans un communiqué publié mardi matin, accusant les journalistes derrière eux d’avoir « mélangé deux choses » dans les données disponibles.

À première vue, il semble que les rapports aient mélangé deux choses: environ huit pour cent des personnes testées dans l’étude d’efficacité d’AstraZeneca avaient entre 56 et 69 ans, seulement trois à quatre pour cent avaient plus de 70 ans.

Le Royaume-Uni et AstraZeneca ont tous deux rejoint le ministère allemand de la Santé pour nier les informations. Le Royaume-Uni a déjà accordé une autorisation pour l’utilisation du vaccin AstraZeneca Covid-19, qui est produit dans le pays. Politico a rapporté qu’un responsable du gouvernement britannique était d’accord avec les responsables allemands sur le fait que « le journaliste s’est mélangé, » et ont déclaré qu’ils avaient « aucune idée d’où vient leur numéro. » Il a même été suggéré que l’histoire n’était pas basée sur la science mais plutôt liée au débat politique provoqué par la «crises d’approvisionnement en vaccins».

AstraZeneca a clairement affirmé lundi que les rapports des médias allemands sont « complètement incorrect, » mettant en évidence les données qu’ils ont fournies à The Lancet en novembre, ce qui montre « Les adultes plus âgés ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, avec 100 pour cent des adultes plus âgés générant des anticorps spécifiques aux pics après la deuxième dose. »

Alors que les dénégations augmentaient sur le rapport, Gregor Waschinski de Handelsblatt s’est adressé à Twitter pour défendre le rapport, arguant « il ne s’agit pas d’une prépublication académique, mais d’une [political] des rapports qui essaient de faire la lumière sur les processus de prise de décision et les obstacles dans la course au vaccin Covid. «

Il a affirmé qu’AstraZeneca n’a pas fourni suffisamment de données sur les participants de plus de 65 ans, et « selon nos sources, les données préliminaires ne sont pas considérées comme très encourageantes. »

