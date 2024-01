Le Minimal Phone mélange BlackBerry et E Ink pour minimiser l’utilisation de votre téléphone – Yanko Design

Aussi utiles que puissent être nos puissants smartphones, ils sont également devenus le fléau de la société moderne. Non seulement ils sont à l’origine de la plupart des distractions qui bombardent notre conscience jour après jour, mais ils ont également développé ce scénario plutôt étrange consistant à prêter plus d’attention à un cercle social d’étrangers virtuels qu’aux personnes physiquement présentes autour de nous. Il est pratiquement trop tard pour tourner le dos aux smartphones, que nous utilisions activement ou non les médias sociaux. C’est pourquoi des tentatives ont été faites pour ramener l’expérience à l’essentiel, tant dans le logiciel que dans la conception. . La dernière tentative de téléphone minimaliste, littéralement appelée The Minimal Phone, apporte une tournure plutôt intéressante à cette idée en mariant la nature douce et presque décontractée d’un écran E Ink avec un clavier QWERTY qui a longtemps été associé à la productivité et à l’activité.

Designer: André Youkhan (La compagnie minimale)

Vous seriez pardonné si vous regardiez ce design et présumiez qu’il s’agissait d’une variante du BlackBerry Passport ou d’un vieux Kindle rétréci avec un clavier (oui, ceux-ci existaient à un moment donné), car c’est exactement ainsi que cet appareil le ferait. ressemblent à ceux qui ont suffisamment vu l’histoire de la technologie pour connaître ces appareils. Il s’agit d’une combinaison matérielle qui a déjà été réalisée, bien que maintenant dans un style plus petit et plus moderne, mais le but est complètement différent. Plutôt que d’encourager l’utilisation de l’appareil, la conception vise en fait ironiquement à vous faire utiliser encore moins le téléphone.

Bien que les E Ink soient parfaits pour lire du texte pendant de longues périodes sans trop vous fatiguer les yeux, leur faible densité de pixels, leur faible taux de rafraîchissement et leur manque de couleurs vives les rendraient terribles pour les utilisations les plus distrayantes des smartphones, à savoir les médias sociaux. des vidéos et une navigation Web sans but. La taille relativement petite et le format carré de l’écran, familiers aux utilisateurs de BlackBerry, sont également moins propices à la plupart des contenus en ligne qui supposent un grand écran de smartphone. L’idée derrière The Minimal Phone est donc de toujours offrir les expériences courantes sur smartphone, mais dans un environnement qui vous donnerait simplement envie d’obtenir une réponse rapide ou de rechercher les informations correctes, puis de vous arrêter.

Curieusement, The Minimal Phone fait presque demi-tour en insérant un clavier QWERTY dans la conception, ce qui faciliterait normalement la saisie et la productivité. Cela dit, taper sur un écran E Ink lent peut être une expérience exaspérante et serait contraire à la pleine conscience que le téléphone veut cultiver. Un clavier QWERTY offre une expérience plus rapide et plus agréable afin que les utilisateurs puissent rapidement consulter un message puis remettre The Minimal Phone dans leur poche.

Bien que la théorie semble raisonnable, il y a encore beaucoup de choses inconnues sur la mise en œuvre à ce stade, à part une batterie de 4 000 mAh qui est promise à durer environ 4 jours. Il y aura un système d’exploitation personnalisé basé sur Android qui tirera parti du facteur de forme et des objectifs uniques de la conception, mais rien ne garantit que Google Play se dirigera vers cet appareil non conventionnel. Une campagne de financement participatif qui devrait être lancée le mois prochain permettra de déterminer si le concept touchera une corde sensible chez les gens fatigués des smartphones bruyants ou s’il s’agira simplement d’une autre tentative oubliée visant à freiner notre tendance à nous laisser distraire par chaque ping et chaque buzz.