Le Minimal Phone associe un écran E Ink à un clavier QWERTY et Android (financement participatif)

La plupart des smartphones modernes disposent de grands écrans tactiles colorés et manquent de claviers physiques. Le Téléphone minimal va à l’encontre des deux tendances. Il faut être deux très fonctionnalités de niche et les combine en un seul appareil : il s’agit d’un smartphone fonctionnant sous Android avec un écran carré E Ink et un clavier QWERTY.

Vous ne pouvez pas encore acheter ce téléphone, mais le développeur affirme que la conception est finalisée et qu’une campagne de financement participatif devrait être lancée début février.

Le téléphone tire son nom d’une version personnalisée d’Android optimisée pour les écrans E Ink noir et blanc à faible consommation et à contraste élevé avec de faibles taux de rafraîchissement.

Les avantages de ce type d’écran incluent le fait qu’il est doux pour les yeux et très visible en plein soleil, car E Ink peut être visualisé sans rétroéclairage. L’écran ne consomme pas non plus beaucoup d’énergie, puisque l’E Ink peut afficher une image statique indéfiniment, même sans alimentation du tout. Il utilise de l’électricité uniquement lorsque l’image sur l’écran est modifiée. La société derrière les téléphones affirme que les utilisateurs devraient s’attendre à une autonomie allant jusqu’à 4 jours grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Mais il y a des inconvénients : n’espérez pas utiliser ce genre de smartphone pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux qui impliquent beaucoup de mouvements. Vous pouvez probablement le faire, mais ce ne sera probablement pas amusant. Du tout.

Malgré l’accent mis sur la simplicité, dans un AMA récente sur RedditAndre Youkhana, fondateur de Minimal Company, affirme que le téléphone devrait inclure des fonctionnalités modernes, notamment :

Écran éclairé avec entrée tactile capacitive

Prise en charge du RCS

Prise en charge du WiFi, du Bluetooth et du réseau cellulaire mondial

Système d’exploitation basé sur Android avec prise en charge de la plupart des applications Android

Caméra

5 ans de mises à jour logicielles (espérons-le)

Youkhana affirme que la société travaille avec un fabricant bien établi, ce qui pourrait également faciliter les certifications de Google et des opérateurs de téléphonie mobile, suggérant que le téléphone pourrait livré avec le Google Play Store et d’autres services mobiles de Google, même si je soupçonne que ce n’est pas encore gravé dans le marbre, compte tenu du design et de l’affichage inhabituels du téléphone.

On ne sait pas non plus comment cela correspond à la promesse de l’entreprise selon laquelle le téléphone sera livré avec un petit ensemble d’applications préinstallées conçues pour minimiser la collecte de données. Google exige généralement que les fabricants de téléphones qui souhaitent installer le Play Store sur leurs appareils chargent également de nombreuses autres applications Google, notamment Gmail, Chrome, YouTube et Google Maps, dont aucune n’est connue pour pas collecter beaucoup de données auprès des utilisateurs.

La société « explore » également la prise en charge des réseaux 5G. À ce stade, il semble donc que la prise en charge de la 4G soit une valeur sûre, mais la 5G est peut-être.

Le Minimal Phone devrait mesurer 120 x 72 x 10 mm (4,7″ x 2,8″ x 0,4″), ce qui le rend assez petit par rapport aux normes modernes des smartphones. Et il devrait avoir un prix de détail de 400 $, ce qui le place carrément dans le milieu de gamme, même si les bailleurs de fonds de la prochaine campagne de financement participatif pourront obtenir des réductions.

Cela dit, il s’agit d’un projet qui ne verra le jour que si l’entreprise collecte suffisamment d’argent grâce à cette campagne de financement participatif pour fabriquer au moins 3 000 unités… et ne rencontre pas de problèmes imprévus en essayant de transformer ses conceptions en un véritable appareil prêt à être expédié.

C’est donc certainement l’un de ces cas où vous devez être clair sur la différence entre financement participatif et précommande avant de sortir votre portefeuille. Il ne s’agit pas d’un appareil 100 % fini d’une marque connue. Il s’agit d’un tout nouveau produit d’une toute nouvelle entreprise qui n’a jamais livré de matériel auparavant. Soutenir cette campagne, c’est un peu comme faire un don pour aider cette entreprise à démarrer… et avec un peu de chance obtenir l’un des premiers smartphones de cette entreprise en récompense de votre soutien. Mais de nombreux projets de financement participatif ambitieux se sont soldés par un échec sans tenir toutes leurs promesses.

Pourtant, celui-ci est tellement bizarre que j’espère qu’il réussira.

