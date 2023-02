Le minigolf intérieur de la bibliothèque publique de Yorkville offre un trou d’un coup pour s’amuser lors d’un après-midi d’hiver froid – Shaw Local

Friends of the Yorkville Library Mini Golf FUN Raiser Carter Morel, 7 ans, et son frère Stetson, 4 ans, avec leur mère Darian (à gauche) et la Grammy Jennifer Kleinwachter, votent pour leur trou préféré lors de l’événement annuel Mini Golf FUN Raiser des Amis de la Yorkville Library le dimanche 5 février 2023. (Steven Buyansky pour Shaw Local News Network/Steven Buyansky pour Shaw Local N)