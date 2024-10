Le « Mini Picasso » allemand, âgé de 3 ans, acquiert une renommée artistique mondiale

Laurent Schwarz, trois ans, porte peut-être encore des couches, mais ses peintures lui ont valu une renommée sur les réseaux sociaux et le surnom de « mini-Picasso allemand ».

Dans un studio que ses parents ont installé chez eux, dans la ville bavaroise de Neubeuern, le tout-petit s’est occupé de créer des œuvres d’art éclatantes, souvent plusieurs fois plus grandes que lui.

Lorsqu’il ne joue pas avec ses jouets dinosaures, il aime appliquer généreusement de la peinture acrylique sur toile avec des pinceaux, des rouleaux ou simplement avec ses doigts pour créer des pièces abstraites et déchaînées.

Ses parents ont déclaré que ses œuvres attiraient l’attention des amateurs d’art et des galeries et atteignaient des prix élevés. Ils ont insisté sur le fait que c’était la passion artistique de Laurent qui avait alimenté le battage médiatique dans le monde de l’art, l’intérêt des médias et son très jeune contact avec la célébrité.

Sa mère Lisa Schwarz, 33 ans, a déclaré à l’AFP que la famille avait découvert l’amour de Laurent pour la peinture lors de vacances en famille l’année dernière, dans un hôtel qui possédait un atelier.

« Quand nous sommes rentrés à la maison, Laurent voulait juste peindre – peindre, peindre, peindre, tout le temps », a-t-elle déclaré.

Elle et son mari Philipp lui ont acheté des toiles, des pinceaux et de la peinture, et peu de temps après, la famille et les amis réclamaient à grands cris le travail du prodige.

Ils ont créé un compte Instagram pour partager plus facilement des images de son travail et ont déclaré avoir été rapidement bouleversés par la réponse.

« En quatre semaines, nous avions 10 000 abonnés », a déclaré Lisa, peu après, suite aux demandes de galeries et à l’intérêt des journaux en Allemagne et à l’étranger qui l’ont rapidement surnommé le « mini-Picasso ».

Le compte Instagram compte désormais 90 000 abonnés et lors d’une vente des œuvres de Laurent en septembre, des acheteurs du monde entier ont manifesté leur intérêt, selon ses parents.

Ils ont indiqué que certaines œuvres se sont vendues pour des centaines de milliers d’euros, mais ont refusé de divulguer des détails sur les ventes et les acheteurs.

« Toujours peindre »

Laurent n’est pas le premier enfant artiste à capter l’imagination du public.

En 2022 par exemple, l’Américain Andres Valencia, 10 ans, a vendu ses œuvres influencées par Picasso pour plusieurs centaines de milliers de dollars.

À la fin des années 1990, l’artiste roumano-américaine Alexandra Nechita a également établi des comparaisons avec le maître espagnol alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Les parents de Laurent se disent toujours surpris de la réaction suscitée par le travail de leur fils.

Alors qu’à l’heure actuelle « presque tout a été vendu », Laurent « en peint toujours de nouveaux », raconte Philipp, 43 ans.

« Il y a des photos qu’on ne vend pas, par exemple ses premières œuvres ou celles qu’il aime particulièrement », explique-t-il.

Les parents de Laurent ont déclaré qu’ils conservaient l’argent payé pour son travail sur un compte à son nom auquel il pourra accéder lorsqu’il sera adulte.

« Il peut étudier la peinture, acheter une voiture, jouer d’un instrument, jouer au football… C’est à lui de choisir », explique Philipp, 43 ans.

« L’important pour nous, c’est qu’il soit heureux. »

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)