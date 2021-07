Le mini-Heemeyer allemand ? Un ouvrier démolit la façade d’un immeuble avec EXCAVATOR après avoir affirmé qu’il n’avait pas été payé en totalité (VIDEO)

Fenêtres cassées, balcons arrachés et morceaux de béton partout : c’est ce qui restait d’un complexe d’appartements de faible hauteur nouvellement construit dans la petite ville allemande de Blumberg. Les futurs résidents qui étaient sur le point d’emménager dans leurs appartements flambant neufs devront désormais attendre des mois jusqu’à ce que les travaux de réparation soient terminés.

La dévastation a été causée par un seul homme, qui était apparemment tellement enragé par ses factures impayées qu’il a sauté dans une excavatrice et a commencé à démolir méticuleusement la façade d’un bâtiment qu’il avait lui-même aidé à construire.

Connu uniquement sous le nom de Matija P., l’homme de 47 ans a déjà été surnommé « Excavator Rambo » par certains médias allemands. Il pourrait également encourir jusqu’à cinq ans de prison pour son acte, la police allemande ayant ouvert une procédure pénale pour dommages matériels.

Une vidéo de l’incident qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux montre l’équipement lourd démolissant les balcons en verre et cassant les fenêtres de l’immeuble alors que Matija P. démonte la façade du bâtiment.

Le mini-Heemeyer allemand ? Un travailleur démolit la façade du bâtiment avec une EXCAVATRICE après avoir affirmé qu'il n'avait pas été payé en totalité

L’escapade aurait bien pu mal se terminer pour le travailleur mécontent, car il ne s’est pas contenté de vandaliser l’immeuble lui-même, mais a commencé à exprimer sa colère contre les garages voisins. Selon la police, des bouteilles de gaz étaient entreposées dans les garages et le saccage aurait pu se terminer par un big bang.

Selon certains médias, la seule raison pour laquelle l’homme a cessé de détruire des biens était le fait que sa pelle s’est finalement cassée – une fin étrangement similaire à celle de la « Tueur à gages » exploité par Marvin Heemeyer – un homme du Colorado qui en 2004 s’est déchaîné massivement sur un différend immobilier – sauf que l’Allemand « Rambo » ne s’est pas suicidé après l’acte destructeur.

Au lieu de cela, après l’avoir sorti sur le bâtiment, le constructeur devenu vandale est monté dans sa voiture et s’est simplement éloigné. Plus tard, Matija P. s’est rendu et a déclaré que son accès de colère avait été causé par des paiements qui lui auraient été refusés à tort.

Les rapports insistent sur le fait que Matija P. n’était pas ivre ou sous l’influence de drogues. La police n’a également trouvé aucune raison de le placer en garde à vue.

Au moins 30 appartements ont été endommagés lors de l’incident de mercredi, a indiqué la police dans un communiqué. Les pertes infligées au propriétaire de l’immeuble s’élèvent à environ 500 000 € (593 350 $). Les policiers ont également dû boucler la zone pour écarter la possibilité de tout dommage aux bouteilles de gaz.

Le promoteur immobilier, Ingo Fangerow, insiste sur le fait que l’entrepreneur avait reçu son paiement dû. Fangerow a admis, cependant, qu’il avait retenu 1,5% de la somme totale d’environ 4 millions d’euros (4,75 millions de dollars) en citant certains « défauts individuels » en construction.

Matija P. peut difficilement espérer maintenant se faire rembourser ses efforts. S’il ne se retrouve pas dans une prison allemande, il pourrait bien être passible d’une lourde amende pour dommages matériels.

