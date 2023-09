Le mini-budget de Liz Truss « a laissé les propriétaires dans une situation pire de 300 milliards de livres sterling »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les propriétaires britanniques ont subi une perte de plus de 300 milliards de livres sterling au cours de l’année depuis le mini-budget désastreux de Liz Truss, selon une nouvelle analyse.

Cette semaine marque le premier anniversaire de la vague calamiteuse de réductions d’impôts non financées lancée par le Premier ministre de l’époque et son chancelier Kwasi Kwarteng, qui a déclenché des turbulences sur les marchés.

Les travaillistes ont affirmé que « l’économie de casino » du couple avait causé des dommages continus au marché immobilier que « l’homme de l’inaction » Rishi Sunak n’avait pas réussi à réparer.

Le parti a souligné une baisse d’environ 5 % des prix de l’immobilier depuis septembre 2022 – affirmant que cela signifiait que les ménages britanniques avaient vu 336 milliards de livres sterling effacés de la valeur de leur propriété au cours de l’année dernière.

Le paiement mensuel moyen d’un prêt hypothécaire a augmenté de 220 £ depuis un an, selon les chiffres de la Banque d’Angleterre, alors que les familles aux abois luttent pour faire face au fardeau des taux d’intérêt plus élevés pendant la crise du coût de la vie.

Les primo-accédants et ceux qui cherchent à déménager ont été frustrés, les chiffres officiels montrant que les approbations de prêts hypothécaires ont chuté de 40 pour cent depuis le mini-budget.

Halifax a déclaré que les prix des logements avaient chuté de 4,6 pour cent au cours de la dernière année, tandis que Nationwide estime la baisse à 5,3 pour cent. Les experts préviennent que la crise pourrait se poursuivre jusqu’en 2025.

Pat McFadden, le ministre du cabinet fantôme travailliste, a déclaré que les familles continuaient de souffrir « grâce à l’économie désastreuse du casino de Liz Truss et Kwasi Kwasi Kwarteng ».

Il a ajouté : « Rishi Sunak, le Premier ministre « l’homme de l’inaction », ne vaut pas mieux, se laissant piéger par les divisions au sein du parti conservateur et ne parvenant pas à résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. »

Kwasi Kwarteng et Liz Truss (Reuters)

Mme Truss a été expulsée du numéro 10 par son propre parti fin octobre de l’année dernière – six semaines seulement après avoir remporté la course à la direction et succédé à Boris Johnson.

L’incapacité à équilibrer les comptes lors du mini-budget a entraîné une panique sur le marché, une chute de la livre sterling et une hausse des taux d’intérêt. La Banque d’Angleterre a été contrainte de prendre des mesures d’urgence pour sauver les fonds de pension au bord de l’effondrement.

Dans des interviews depuis son départ, Mme Truss a largement imputé aux responsables de Whitehall la tourmente économique déclenchée par son mini-budget – affirmant que personne ne lui avait parlé du risque pour les fonds de pension.

Elle a exprimé certains remords à l’idée d’avoir tenté d’abolir le taux d’imposition maximum de 45 pence pour les riches – une décision qu’elle a été contrainte d’abandonner après un tollé de la part de ses propres députés – affirmant qu’elle avait peut-être « essayé d’engraisser le cochon le jour du marché ».

Les travaillistes ont attaqué M. Sunak pour avoir abandonné les objectifs contraignants en matière de construction de logements. Mais les conservateurs ont accusé Sir Keir d’être passé d’un « constructeur à un bloqueur » après que ses pairs travaillistes ont rejeté les projets du gouvernement visant à supprimer les règles sur la pollution de l’eau dans le but de stimuler la construction de logements.

Commentant l’analyse du Parti travailliste, le ministre du Trésor, John Glen, a déclaré que Sir Keir n’avait « aucun plan pour s’attaquer aux grands problèmes auxquels le pays est confronté ».

« Sir Keir Starmer choisirait la solution de facilité avec sa frénésie d’emprunts de 28 milliards de livres sterling par an, ce qui entraînerait une inflation plus élevée et des taux hypothécaires plus élevés », a ajouté le ministre conservateur.

« Rishi Sunak et les conservateurs se concentrent sur l’aide immédiate aux familles et sur leurs priorités. C’est pourquoi nous réduirons de moitié l’inflation, développerons l’économie et réduirons la dette, bâtissant ainsi une économie plus forte pour l’avenir.