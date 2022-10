Le mini-budget a « compliqué » la bataille de la Banque d’Angleterre pour faire baisser l’inflation, selon l’économiste en chef du FMI | Actualité économique

Le mini-budget du chancelier “a compliqué les choses” pour la Banque d’Angleterre alors qu’elle luttait pour faire baisser l’inflation, a déclaré l’économiste en chef du Fonds monétaire international à Sky News, car il a averti que les années à venir ne seraient “pas très agréables” pour l’économie mondiale .

Dans une interview aux assemblées annuelles du FMI à Washington, Pierre-Olivier Gourinchas a déclaré que les baisses d’impôts annoncé par Kwasi Kwarteng à la fin du mois dernier menaçaient de causer des « problèmes » à l’économie britannique, comme ils l’ont fait lorsque la Banque tentait de relever les taux d’intérêt.

“Lorsque le mini-budget a été annoncé fin septembre, il y avait une inquiétude de notre côté”, a-t-il déclaré.

“Alors que l’impulsion de protéger les ménages et les entreprises et d’essayer de stimuler la croissance… sont de grands objectifs que nous serions très favorables, en même temps, il y avait le sentiment que le budget, tel qu’il a été annoncé, suggérait un effet très stimulant dans à court terme, et quelque chose qui aurait compliqué les choses pour les efforts de la Banque d’Angleterre pour réduire l’inflation”, a ajouté M. Gourinchas.

Il a déclaré que le FMI s’est félicité du fait que le chancelier fournira d’autres plans dans son plan budgétaire à moyen terme plus tard ce mois-ci, et qu’il les évaluera à leur arrivée.

Cependant, les commentaires interviennent au milieu d’un débat acharné sur la question de savoir si le mini-budget était ou non responsable de certaines des perturbations des marchés monétaires au cours des mois suivants.

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a suggéré plus tôt mercredi que blâmer le mini-budget était de la spéculation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:00

La promesse de dépenses du Premier ministre expliquée



Lire la suite:

Ma retraite est-elle menacée ? Votre guide du chaos du marché face aux fonds

Les coûts d’emprunt du gouvernement ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans après que la Banque d’Angleterre a confirmé que l’achat d’obligations prendrait fin vendredi

M. Gourinchas a indiqué que les perturbations sur les marchés britanniques, qui ont causé des problèmes à certains régimes de retraite reposant sur des stratégies dérivées qui ne peuvent plus fonctionner suite à de fortes hausses des taux d’intérêt, s’inscrivaient dans un schéma plus large.

“Alors que les taux d’intérêt augmentent, vous voyez que des segments des marchés financiers peuvent ne pas être optimisés pour des taux plus élevés, ils doivent donc dénouer les transactions, ils doivent se repositionner. Cela peut parfois s’accompagner de pressions sur les liquidités, de vulnérabilités financières”, a-t-il déclaré. a dit.

Cependant, pour l’économie mondiale comme pour le Royaume-Uni, M. Gourinchas a averti qu’en termes économiques, le “pire était encore à venir”.

“L’inflation restera élevée [next year]”, a-t-il déclaré. “Nous allons être dans un environnement où les gens vont ressentir plus de douleur en termes de revenus et en termes de croissance – nous voyons un tiers de la production mondiale en territoire de contraction – deux trimestres consécutifs de croissance négative.

“L’inflation ne reviendra pas à l’objectif, mais la croissance sera inférieure, donc nous entendrons des gens dire : ‘Oh, ça ne marche pas. Nous devons faire autre chose. Nous devons changer le cours de la politique monétaire.'”

M. Gourinchas a poursuivi: “Et c’est pourquoi nous disons: non, attendez une minute. Nous savons que cela va prendre du temps. Nous savons que cela ne va pas être très agréable, mais les banques centrales doivent continuer et faire baisser l’inflation.”