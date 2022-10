Le mineur de Bitcoin Core Scientific prévient qu’il pourrait faire faillite, les actions plongent

Core Scientific, l’une des plus grandes sociétés minières de cryptographie cotées en bourse aux États-Unis, a évoqué la possibilité d’une faillite dans un déclaration déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. La société a également révélé qu’elle ne rembourserait pas ses dettes à la fin octobre et au début novembre.

Les actions de Core ont chuté de 77% jeudi après le dépôt.

Depuis son inscription au Nasdaq par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, la capitalisation boursière de Core est tombée à 90 millions de dollars, contre une valorisation de 4,3 milliards de dollars en juillet 2021 lorsque la société est devenue publique. Le titre est maintenant en baisse de plus de 97% cette année. En cas de faillite, Core affirme que les détenteurs de ses actions ordinaires pourraient subir “une perte totale de leur investissement”.

Core Scientific exploite des crypto-monnaies de preuve de travail telles que bitcoins . Le processus implique d’alimenter des centres de données à travers le pays, remplis d’ordinateurs hautement spécialisés qui traitent des équations mathématiques afin de valider les transactions et de créer simultanément de nouveaux jetons. Le processus nécessite un équipement coûteux, un certain savoir-faire technique et beaucoup d’électricité.

Core, qui frappe principalement le bitcoin, a vu le prix du jeton chuter d’un niveau record au-dessus de 69 000 $ en novembre 2021, à environ 20 500 $. Cette perte de valeur de 70 %, associée à une plus grande concurrence entre les mineurs – et à l’augmentation des prix de l’énergie – a comprimé son marges bénéficiaires.

Le crypto-mineur a déclaré que “ses performances d’exploitation et sa liquidité ont été gravement affectées par la baisse prolongée du prix du bitcoin, l’augmentation des coûts de l’électricité”, ainsi que “l’augmentation du taux de hachage du réseau mondial de bitcoin” – un terme utilisé pour décrire la puissance de calcul de tous les mineurs du réseau bitcoin.

Le dossier a également blâmé “le litige avec Celsius Networks LLC et ses filiales” pour les difficultés financières de Core. Celsius était autrefois l’un des plus grands noms de l’espace de prêt de crypto, offrant des rendements annuels de près de 19 %, jusqu’à ce qu’il dépose son bilan ce printemps.

Malgré la vente de la quasi-totalité de ses bitcoins en juin, la société est tombée à 26,6 millions de dollars en espèces. Bien que Core exploite lui-même le bitcoin pour réapprovisionner ses propres coffres (770 000 $ de bitcoins mercredi), la société prévient toujours qu’elle pourrait s’épuiser complètement d’ici la fin de l’année, sinon avant.

Le mineur basé à Austin, au Texas, qui exerce ses activités dans le Dakota du Nord, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Kentucky, a déclaré qu’il pourrait “rechercher d’autres sources de financement par actions ou par emprunt”. La société envisage également de vendre des actifs, ainsi que de retarder des dépenses en capital plus importantes, y compris des projets de construction.

Quant à ses créanciers, Core a écrit dans le dossier qu’ils étaient libres de poursuivre la société pour non-paiement, de prendre des mesures concernant les garanties, ainsi que “choisir d’accélérer le montant principal de cette dette.”

Les analystes pensent que la faillite du chapitre 11 est une possibilité réelle.

“Avec la baisse substantielle des prix des plates-formes minières en 2022, nous pensons qu’il y a de fortes chances que les créanciers détenant cette dette décident de se restructurer au lieu de prendre possession de la garantie”, ont écrit les analystes de Compass Point. “Pourtant, sans savoir comment se déroulent les discussions avec les créanciers de CORZ, nous pensons qu’un scénario dans lequel CORZ doit demander la protection du chapitre 11 doit être pris au sérieux, surtout si les prix du BTC baissent davantage par rapport aux niveaux actuels.”

Core – qui est l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructure et d’hébergement de chaînes de blocs, ainsi que l’un des plus grands mineurs d’actifs numériques en Amérique du Nord – n’est pas seul dans ses difficultés. Compute North, qui fournit des services d’hébergement et une infrastructure pour l’extraction de crypto, a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en septembre, et au moins un autre mineur, Marathon Digital Holdings, a signalé une exposition de 80 millions de dollars à la société minière en faillite.