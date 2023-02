Le mimétisme de l’influenceur Instagram de Deepika Padukone dans ‘Pathaan’ est abattu

Le couple de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans “Pathaan” a reçu beaucoup d’amour de la part des fans et il joue un rôle non négligeable dans le succès du film. Après tout, le duo (ainsi que John Abraham) est responsable de la conduite d’une grande partie de l’intrigue du thriller. “Besharam Rang” s’est retrouvé au milieu de la controverse après sa sortie et il y a eu des appels au boycott contre lui, mais Deepika et la chanson sont sortis indemnes.

Des cascades de Rubina, le look de héros d’action, à sa chimie avec Pathaan, Deepika a reçu des éloges sur tous les quarts. Une influenceuse Instagram, Sonalika Puri, a récemment réalisé une vidéo imitant Deepika dans ‘Pathaan’ et la réaction a été mitigée. Alors que certains pensaient qu’elle avait cloué le dialogue et les expressions de Deepika, d’autres l’ont trouvé à côté de la plaque.

« Est-ce juste moi ou n’a-t-elle pas bien fait les choses ? Ni la voix ne correspondait, ni l’intonation, ni la prononciation”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Je n’ai même pas encore regardé Pathan, mais je peux déjà entendre cela dans la voix de Deepika”, a déclaré un autre utilisateur. “Je viens de rentrer chez moi après avoir regardé Pathan ! C’est tellement précis!” Un autre commentaire lit. “Désolé bt Personne dans ce monde ne peut l’égaler, pas même un peu! [sic]”, a déclaré un utilisateur.

“Pathaan” a fait fureur sur les réseaux sociaux et les fans ont tout mis en œuvre pour célébrer son succès. Le film marque le grand retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après quatre années entières, après tout.

Récemment, le contenu d’un autre influenceur sur ‘Pathaan’ ne s’est pas déroulé sans heurts. SRK est une émotion pour de nombreux fans et ils ne prennent aucun affront à la légère. L’influenceur en question a torréfié les fans qui ont célébré le méga succès de “Pathaan” et le contrecoup a été, comme on pouvait s’y attendre, assez fort. Pour aggraver les choses, l’influenceuse a utilisé plusieurs hashtags impliquant ” Pathaan ” et Shah Rukh Khan tout en partageant sa vidéo sur Twitter.

Pour sa défense, cependant, elle a précisé que c’était une blague et qu’elle est elle-même une fan de SRK. Bien que certaines personnes aient trouvé cela drôle, la plupart ne l’ont pas fait et sa vidéo a été fermée par des personnes.

