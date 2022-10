Le mimétisme de la femme qui chatouille les côtes de Jaya Bachchan dans Instagram Reel est sur le point

L’actrice vétéran Jaya Bachchan est généralement dans les nouvelles pour son tiff avec les paparazzi. Elle a exprimé son mécontentement à maintes reprises par les bouffonneries des paps pour capturer une image, chaque fois que possible. S’adressant à Instagram, une femme a partagé une vidéo imitant l’actrice et les internautes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. “Juste pour rire!” lire la légende de la vidéo. La vidéo désormais virale a été partagée sur une page Instagram appelée The Chic Shopper.

Dans le court clip, on peut voir Analee imiter les interactions virales de Jaya Bachchan avec les médias. Il y a quelque temps, l’actrice a même dit à un paparazzo de “doubler et tomber”. Analee a même imité cette réplique. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir des millions de vues. “Ye koi jagah hai ye sawaal puchne ka 😂😂😂😂 c’est aussi la vidéo la plus drôle. Vous devez le regarder », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Lmaooo !! C’est plus précis que Jaya elle-même.

Cela survient quelques jours seulement après que l’actrice a été vue en train d’avoir quelques incidents au cours desquels elle a été vue en train de crier sur les hommes avec la caméra. Diwali n’était pas différent. Des vidéos ont révélé que Jaya avait non seulement été vue en train de crier sur les caméramans, mais aussi de les chasser. Dans une vidéo partagée par un compte de paparazzo sur Instagram, une Jaya Bachchan en colère a été vue en train de crier après les paparazzi pour avoir pris des photos à l’extérieur de ce qui semblait être une puja de Diwali. On a entendu l’actrice leur demander : “Kaise flash kar rahe hai aap (Comment prenez-vous des photos) ?” Elle les a même traités d’« intrus ».

En la voyant fulminer, les caméramans présents sur place ont immédiatement éteint leurs caméras et se sont même éloignés du spot.

Les fans ont consulté la section des commentaires de la vidéo et ont exhorté les paparazzis à la laisser tranquille si elle ne souhaitait pas être cliquée. “Pourquoi diable vous la prenez en photo… laissez-la être… aaplog apna time waste mat karo is lady k peeche”, lit-on dans un commentaire. « Mon Dieu, ne peut-elle pas au moins être polie envers ces festivals de bon augure comme Diwali ? Les pauvres gars restent debout toute la journée pour capturer ces gens ! Respectez-les un peu ! un autre commentaire lu. « Elle n’a pas tort. Vous ne leur laissez aucune intimité », a expliqué un troisième fan.

