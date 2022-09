Le mimétisme de la femme de Sima Taparia de Matchmaking indien est sur le point

L’émission Indian Matchmaking sur Netflix mettant en vedette Sima Taparia a suscité de nombreuses controverses avec ses deux saisons. Dans l’épisode croisé de Fabulous Lives of Bollywood Wives Saison 2 et Indian Matchmaking, Sima a fait quelques déclarations discutables lorsque Maheep Kapoor l’a appelée pour trouver un match convenable pour Seema Sajdeh, l’ancienne épouse de Sohail Khan.

Dans l’épisode, Sima Aunty a trouvé une nouvelle analogie pour faire comprendre à Seema comment s’adapter en comparant le mariage à ce qui se passe si son vol est retardé. La scène particulière a reçu beaucoup d’attention de la part du public de l’œil d’aigle et a créé un festival de mèmes sur les plateformes de médias sociaux.

Récemment, une vidéo est partagée sur Instagram qui montre un influenceur basé à Dubaï qui synchronise les lèvres et imite même le langage corporel. La femme a même assorti sa tenue avec elle et a souligné ses yeux avec une nuance de fard à paupières bleu et a ajouté sa photo en haut de la vidéo pour que les téléspectateurs la racontent.

Le texte intégré dans la vidéo dit: “Sima Taparia compare les ajustements de mariage aux retards de vol.”

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la vidéo dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a commenté: “Ce clignotement est sur le point.” Un autre utilisateur a ajouté: “OMG, la précision.” Quelqu’un a également écrit : « Fille ! Tu l’as tué.” Un autre a dit: “C’est le fard à paupières pour moi.”

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a dépassé le million de vues depuis sa mise en ligne.

La plate-forme de médias sociaux regorge de vidéos de mimétisme. L’artiste Mimicry Chandni Bhabhda, qui est devenue une sensation virale pour avoir parfaitement imité Alia Bhatt, a partagé une vidéo hilarante des dialogues de l’actrice à sa manière du film récemment sorti Brahmastra Part One: Shiva.

