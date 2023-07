Le mimétisme de la chanson Catbird éblouit les auditeurs chanceux – Shaw Local

J’aime vraiment chanter.

Je chante dans la douche. Je chante dans la voiture. Je chante pendant que je passe l’aspirateur. Fort et fier et peut-être un peu décalé, je n’ai jamais laissé des obstacles comme ne pas connaître les mots entraver un bon moment mélodieux.

Comme mon ancien professeur de chant l’a dit un jour, j’ai le style vocal d’un chat.

En tant que membres des Mimidae, ou famille d’oiseaux imitateurs, Dumetella carolinensis chantera pendant des heures, en collant ensemble des morceaux de chants d’oiseaux locaux et d’autres tons agréables sans se soucier de la façon dont les choses sont «supposées» sonner. La chanson Cheery-up-Cheerio du rouge-gorge n’inclut peut-être que la moitié de cette phrase caractéristique, mais est rapidement suivie d’un extrait de cardinal du nord, d’un moineau chanteur, d’un pinson domestique et peut-être du trille d’un crapaud ou du bip-bip d’un klaxon de scooter.

Mis par écrit, cela ne semble pas attrayant, mais, oh boy, quand vous l’entendez en personne, ces notes de bavardage sont vraiment envoûtantes. Plus d’une fois, je suis parti en retard parce que j’écoutais un chat au lieu de regarder l’horloge.

Mais, tout aussi incroyable que la longueur et la variété des chansons est la façon dont le chat est capable de les chanter.

Au sommet de leur gorge, les oiseaux ont un larynx, tout comme nous. Chez l’homme, le larynx a de nombreuses fonctions, notamment diriger l’air dans nos poumons et la nourriture vers notre estomac. Mais il est surtout connu comme l’emplacement de nos cordes vocales – ces petites bandes musculaires responsables des sons que nous produisons – musicaux et autres.

Chez les oiseaux, cependant, les chants qu’ils gazouillent ne viennent pas du larynx mais de la syrinx. Également connu sous le nom de larynx inférieur, cet organe se trouve juste à l’endroit où la trachée, ou trachée, se divise en deux tubes bronchiques qui acheminent l’air vers les poumons.

Cette information est cool d’une manière gee-whiz, mais les choses deviennent impressionnantes lorsque nous apprenons que le syrinx a deux – comptez-les, deux – ensembles de cordes vocales, une de chaque côté. Chez les chanteurs accomplis comme les oiseaux-chats, ces deux boîtes vocales peuvent fonctionner indépendamment, de sorte que l’oiseau peut émettre deux sons à la fois.

Mais attendez… il y a plus ! Pour chanter pendant une période prolongée (ai-je mentionné que certaines chansons peuvent durer jusqu’à 10 minutes ?), les oiseaux-chats profitent de leur système respiratoire aviaire unique. Leurs poumons sont fixes et il n’y a pas de diaphragme ; au lieu de cela, neuf sacs aériens fonctionnent comme des soufflets pour faire entrer et sortir l’air. Cette disposition leur donne la possibilité de prendre en continu de minuscules micro-respirations, chacune durant un imperceptible 1/30e de seconde. Les sacs aériens permettent une respiration efficace pendant le vol et, lorsque l’oiseau chante, assurent également un flux d’air continu et créent l’impression d’un chant continu.

La physiologie est fascinante, mais le résultat fait tourner la tête.

Chaque matin, je m’assure d’avoir une fenêtre ouverte pour pouvoir écouter notre oiseau-chat mâle résident crooner loin d’un poste bien en vue (son endroit préféré est dans un érable argenté) ou d’un perchoir caché dans le fourré de sureau qui entoure l’arrière-cour .

De temps en temps cependant, son récital est interrompu par le son qui donne à l’oiseau chat son nom commun – un « Me-eww! » Pensé pour indiquer une menace potentielle, c’est un son que j’ai entendu fréquemment la semaine dernière alors que j’essayais de prendre une photo pour la chronique de cette semaine. Les interactions ressembleraient à ceci :

Catbird : extraits de chansons cardinales, grincements et babillages, sons de gloussements, chant de robin

Moi : j’essaie de passer inaperçu, mais je trébuche sur un jouet pour chien

Moqueur chat : Silence

Moi : Silence

Catbird : Après s’être rétréci derrière le feuillage, « MEWWWW ! »

Maintes et maintes fois, cet échange s’est produit au point où je me demandais si nous obtiendrions jamais quelque chose qui vaille la peine d’être publié. Après chaque combat, je retournais sur le pont, m’asseyais et attendais que le chant reprenne.

À une occasion, alors que j’attendais, je me suis tourné vers l’une de mes références préférées, « Histoires de vie d’oiseaux familiers d’Amérique du Nord », par Arthur Cleveland Bent. Cette série de livres, publiés entre 1919 et 1968, contient des centaines de témoignages oculaires d’oiseaux et de leurs comportements. (De nombreux chapitres de cette ressource exceptionnelle peuvent être consultés en ligne sur www.birdsbybent.com.)

J’ai été particulièrement pris par la contribution soumise en 1929 par une Penelope Baldwin, qui a écrit : « J’ai vu un oiseau chat… dans le prunier juste devant ma fenêtre. Il n’y avait aucun son de sa chanson, mais je pouvais voir qu’il chantait. Silencieusement, j’ouvris la fenêtre. En vint l’odeur des fleurs de prunier, en vint le bourdonnement d’un millier d’abeilles, en vint le chant chuchoté de l’oiseau chat, tranquille et clair, d’une beauté indescriptible.

J’espère que vous pourrez trouver votre propre concert d’oiseau-chat cet été. Recherchez des peuplements d’arbustes épais – moins ils sont entretenus, mieux c’est – qui portent ou porteront bientôt des fruits. Garez-vous à une distance respectueuse et commencez à écouter les grincements et les pépiements qui s’enchaînent dans de longues phrases. Une fois à l’aise en votre présence, l’oiseau chat vous offrira une performance que vous n’oublierez pas de sitôt.

