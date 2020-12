Le fan club officiel de Millwall a défendu des supporters qui ont hué des joueurs avec un genou avant le match à domicile de samedi contre Derby County, affirmant qu’ils n’étaient pas motivés par le racisme.

Les fans du club londonien ont été condamnés par la Football Association (FA), Kick it Out, une campagne de longue date pour débarrasser le jeu anglais du racisme, et bien d’autres à la suite de l’incident du match de championnat de samedi.

Millwall a déclaré qu’ils étaient « consternés et attristés » par les huée et que les joueurs du club continueraient à se mettre à genoux avant les matchs « pour soutenir la volonté de changement, pas seulement dans le football mais dans la société en général » .

Cependant, un communiqué du Millwall Supporters ‘Club dimanche a déclaré que le boom visait l’organisation «Black Lives Matter» (BLM), qui, selon elle, avait des «opinions politiques extrêmes».

« Nous croyons ardemment que les motivations de ceux qui se cachent derrière les huées n’étaient pas racistes », a déclaré le Supporters Club dans un communiqué https://www.millwallsupportersclub.co.uk/post/statement-millwall-v-derby-county.

« Le principal élément qu’il a souligné est le besoin de clarté et de compréhension des deux côtés de cette fracture. »

Les joueurs anglais se prennent un genou depuis juin pour des matches de soutien au mouvement BLM, qui s’est répandu dans le monde entier à la suite des manifestations contre la mort de George Floyd alors qu’il était détenu par la police à Minneapolis en mai.

La Premier League et la Ligue anglaise de football ont depuis lié le geste d’agenouillement à leurs propres campagnes antiracistes, y compris « No Room for Racism ».

Le directeur de football des Queens Park Rangers, Les Ferdinand, un ancien international noir d’Angleterre, a déclaré en septembre que le geste avait « perdu son sens » et un sondage YouGov en octobre a montré que 41% des fans n’étaient pas d’accord. devait continuer.

Le Millwall Supporters ‘Club a déclaré que les hues de samedi visaient uniquement le mouvement BLM.

« Ces mêmes fans n’ont jamais hué les campagnes Kick It Out sur notre terrain ou l’énorme travail du Millwall Community Trust et de ses nombreuses campagnes anti-racistes », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’État James Cleverly a déclaré lundi que s’il avait «des inquiétudes et des critiques» à propos de BLM en tant qu’organisation, il pensait qu’il était juste de s’agenouiller pour soutenir ceux qui luttent contre le racisme.

« Il est absolument faux que les fans de football se moquent des joueurs, ou de quiconque le fait », a déclaré Cleverly à la BBC.

Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, a déclaré que la tentative de dépeindre la huée comme un « désaccord politique » avec BLM était « une absurdité totale ».

« Chaque fois que le public accorde une plus grande attention à la lutte contre la discrimination raciale, il y a toujours un retour de bâton », a-t-il déclaré.

« Les racistes admettent rarement être racistes – ils essaient de cacher leur réaction sous un manteau apparemment respectable. »