Depuis qu’il est devenu un «millionnaire dogecoin» le 15 avril, Glauber Contessoto a continué à détenir plutôt qu’à vendre – malgré les hauts et les bas de la pièce, a-t-il déclaré à CNBC Make It. Et maintenant, il dit qu’il est millionnaire deux fois.

Contessoto dit qu’il a investi plus de 180000 $ en dogecoin le 5 février, alors qu’il était évalué à environ 4,5 cents, et qu’il n’a pas regardé en arrière.

« J’avais déjà anticipé que [dogecoin] tomberait, « Contessoto, 33 ans, dit, » et bien sûr, c’est arrivé. «

En effet, après avoir atteint un niveau record de environ 73 cents samedi, en prévision de l’apparition d’Elon Musk sur « Saturday Night Live » de NBC, le dogecoin est ensuite tombé en dessous de 50 cents alors que le PDG de Tesla a qualifié la crypto-monnaie de « bousculade » à la télévision.

Contessoto a comparé ce qui s’est passé autour de SNL à ce qui s’est passé avec le prix du « Doge Day », proclamé par la communauté, le 20 avril.

«Toute la semaine qui a précédé, tout le monde a fait le buzz, les prix montaient, puis ça s’est écrasé», dit-il. « C’est le même schéma. »

Jeudi, le dogecoin a poursuivi sa baisse en dessous de 40 cents après que Musk a annoncé que Tesla n’accepterait plus le bitcoin comme paiement pour ses véhicules en raison de préoccupations environnementales.

Mais le prix a alors commencé à aller en haut encore jeudi soir après que Musk a tweeté qu’il « travaille avec les développeurs doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur. » Musk avait récemment effectué un sondage sur Twitter pour savoir si Tesla devrait accepter le dogecoin.

Cette volatilité est une raison pour laquelle les experts sont très sceptiques à l’égard du dogecoin, encore plus que les autres crypto-monnaies, affirmant que c’est très spéculatif et un soi-disant échange de mèmes basé sur le buzz des médias sociaux. Ils préviennent que les investisseurs pourraient se brûler.

Par exemple, Mike Novogratz, un taureau crypto et fondateur et PDG de Galaxy numérique, a précédemment déclaré à la « Squawk Box » de CNBC que si le bitcoin est « une réserve de valeur bien pensée et bien distribuée qui dure 12 ans et qui est de plus en plus adoptée, » alors que le dogecoin « a littéralement deux gars qui possèdent 30% de l’offre entière. » Bitcoin possède également un écosystème étendu et bien financé qui n’existe pas avec le dogecoin, a-t-il déclaré. Et dogecoin n’a pas de plafond d’offre comme le fait Bitcoin, tout cela en fait un investissement beaucoup plus risqué, selon les experts.

Mais la volatilité n’inquiète pas Contessoto, et il est très optimiste sur la crypto-monnaie inspirée des mèmes à long terme. En fait, il a depuis dépensé plus d’argent pour acheter le plongeon – dimanche, par exemple, il a investi 14000 dollars supplémentaires alors que le dogecoin se négociait autour de 47 cents, dit-il.

Contessoto dit qu’il a utilisé l’argent qu’il gagnait en vendant une autre crypto-monnaie qu’il possédait, ainsi que l’argent restant après avoir payé les factures de son salaire journalier, dit-il. (Contessoto travaille dans une compagnie de musique à Los Angeles.)

« Cela m’a pris beaucoup de temps, mais j’ai appris à digérer des choses comme ça », dit Contessoto. « La seule façon dont vous allez garantir votre profit est de détenir à long terme, comme Warren Buffett l’a dit à propos des actions. Et je le crois de tout cœur. » (Buffett n’est pas fan de la crypto-monnaie et dit qu’elle n’a aucune valeur.)

Jeudi, vers 19 h 00 HNE, le solde du dogecoin de Contessoto dépasse 2,03 millions de dollars.