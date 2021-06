Le millionnaire de New Dragons’ Den, Steven Bartlett, montre une incroyable transformation corporelle

La star de DRAGONS Den, Steven Bartlett, a révélé son incroyable transformation corporelle.

En un peu plus d’un an, Steven a troqué un ventre contre un pack de six et a sculpté le reste de son physique.

En publiant des photos avant et après sur Twitter, il a expliqué que le nouveau look était né d’un changement d’état d’esprit.

Il a écrit : « Mars 20 vs juin 21 Meilleure force, endurance, énergie, confiance et santé mentale. J’ai lutté pendant des années parce que mes objectifs étaient à court terme, intenses et superficiels : « bien paraître pour l’été ».

« Dès que mon objectif est devenu une cohérence à long terme et un sentiment de bien-être, tout a changé. »

La pandémie de coronavirus l’a incité à réévaluer sa santé et son mode de vie, le bien-être devenant la chose la plus importante de sa vie.

L’homme d’affaires, dont la valeur est estimée à 60 millions de livres sterling, a déclaré: « Si la pandémie m’a appris quelque chose, c’est que nous n’avons rien sans notre santé – notre santé est notre premier fondement.

« Nos rêves, nos ambitions, nos expériences, nos relations et nos passions dépendent tous d’une bonne santé – sans notre santé, nous n’avons rien.

« Par conséquent, ma santé physique et mentale doit être ma première priorité. Pour moi, cela signifie : 1. Faire de l’exercice plusieurs fois par semaine. 2. Être plus conscient de ce que je mange et de ce que je bois. 3. Consacrer du temps pour se détendre, s’arrêter, faire une pause. 4. Passer plus de temps de qualité avec ses proches.

Lorsqu’un de ses partisans a suggéré qu’il s’était fait du jus pour gagner ses muscles saillants, Steven l’a redressé.

Il a poursuivi: « J’ai passé ma vie à éviter de prendre un seul paracétamol ou plus d’une tasse de café car cela pourrait perturber mon équilibre interne, donc je ne pense pas que je serais capable de trouver le courage de faire du ‘jus’. ou tout ce que vous sous-entendez.