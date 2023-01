Le millionnaire de Bull Valley Billy J. Cox, reconnu coupable d’avoir tenté de tuer sa femme en 2007, est en liberté conditionnelle – Shaw Local

Un millionnaire de Bull Valley, condamné à 20 ans en 2007 pour la tentative de meurtre de sa femme depuis près de 43 ans, a été libéré de l’établissement correctionnel de Dixon et est en liberté conditionnelle, selon les registres de la prison.

Billy J. Cox, 80 ans, a été reconnu coupable après une Procès devant jury de 17 jours de la tentative de meurtre et de coups et blessures domestiques aggravés de sa femme, alors Carolyn Cox. Il a été libéré de prison le 25 février, selon un système d’alerte VINE envoyé par le Département des services correctionnels de l’Illinois.

Il a purgé les 85% requis de sa peine de 20 ans. Les allées et venues exactes de Cox n’étaient pas claires et les tentatives pour joindre un ancien avocat pour cette histoire ont échoué.

Au moment de l’attaque contre sa femme, le couple vivait ce qui, de l’avis de tous, semblait être un style de vie heureux et somptueux dans un country club. Le couple avait une valeur nette d’environ 15 millions de dollars, vivait dans un manoir de 15 000 pieds carrés sur un magnifique terrain boisé de 11 acres niché le long de Bull Valley Road, selon le témoignage du tribunal. Ils ont eu des enfants et des petits-enfants adultes prospères, vivant de la richesse qu’ils ont créée en créant leur entreprise, Exacto Inc.

L’entreprise, à l’époque située à Richmond mais aujourd’hui à Sharon, Wisconsin, a été fondée sur un produit chimique agricole inventé par Billy Cox.

Le matin du 13 septembre 2004, ils étaient censés partir pour un voyage très attendu avec des amis à Paris, a témoigné Carolyn Cox. Les valises ont été emballées la veille et une voiture devait les récupérer plus tard dans la matinée.

Au lieu de cela, ce matin a commencé lorsqu’elle a été réveillée par son mari qui l’a frappée à la tête avec un objet contondant et l’a traînée, ensanglantée et confuse, sur une couverture dans un couloir menant à leur garage, selon un témoignage au procès.

Dans le garage où les portes avaient toutes été fermées et le courant coupé, deux véhicules tournaient au ralenti. Elle se souvient qu’il a mis son corps à l’arrière d’un SUV Mercedes, puis a disparu dans la maison, fermant la porte derrière lui.

Dennis Mahoney et Carolyn R. (Cox) Mahoney posent pour une photo ensemble. Carolyn Mahoney, une ancienne résidente de Bull Valley qui a sensibilisé à la violence domestique, est décédée le 29 juillet 2019. Son ex-mari, Billy Cox, qui a été reconnu coupable d’avoir tenté de l’assassiner, a été libéré le vendredi 25 février 2022. (Photo fournie)

Elle a témoigné qu’elle avait réussi d’une manière ou d’une autre à se traîner hors du VUS et à rentrer dans la maison où il l’a de nouveau frappée, avec un objet contondant inconnu, et l’a remise dans le VUS. Elle a ensuite essayé à nouveau de rentrer à l’intérieur, mais la porte était maintenant verrouillée. Il est réapparu et a mis son corps sous un tuyau d’échappement d’un camion qui tournait au ralenti à l’intérieur du garage et l’a laissée mourir, a-t-elle témoigné.

Elle a été sauvée parce que des membres de la famille avaient essayé de joindre le couple par téléphone ce matin-là, sachant qu’ils auraient dû être à la maison pour préparer leur voyage.

La police a été appelée et le chef de la police de Bull Valley, Norbert Sauers, s’est rendu au domicile. Il a témoigné avoir vu du liquide sortir de sous la porte du garage et avoir entendu les véhicules tourner au ralenti. Il a frappé à la porte d’entrée et personne n’a répondu, alors il est entré dans la maison par une fenêtre ouverte, a vu une traînée de sang vers le garage, a ouvert la porte et a trouvé Carolyn presque sans vie.

Il a ouvert toutes les portes du garage et l’a emmenée à l’air frais, a-t-il témoigné. Billy Cox est alors sorti de la maison et a demandé ce qui était arrivé à sa femme.

Billy Cox a témoigné qu’il était sorti sur la propriété arrière pour nettoyer les broussailles et observer les oiseaux. Il a affirmé que sa femme était tombée d’une échelle, lui causant des blessures et que son fils, Ken Cox, avait fabriqué l’histoire qu’elle avait racontée au tribunal pour prendre le contrôle d’Exacto Inc.

Carolyn R. (Cox) Mahoney sur une photo de famille non datée. Son ex-mari, Billy Cox, qui a été reconnu coupable d’avoir tenté de l’assassiner, a été libéré le vendredi 25 février 2022. Elle est décédée en 2019. (Photo fournie)

Mais Ken Cox a déclaré que ses parents lui avaient déjà donné le contrôle des voix dans l’entreprise des années plus tôt et qu’il avait d’autres sources de revenus.

Les procureurs ont décrit Billy Cox comme jaloux et ont déclaré qu’il pouvait gagner une police d’assurance-vie de 1,5 million de dollars à la mort de sa femme.

Carolyn Cox a divorcé de Billy Cox en 2008. Elle s’est remariée plus tard et a changé son nom pour Carolyn Mahoney.

Elle a subi de graves blessures à la tête et au visage à la suite de l’attaque et a subi plusieurs interventions chirurgicales, s’est fait poser quatre plaques de métal dans la tête et des vis dans la mâchoire, et a perdu la vue et l’ouïe à cause des coups, selon les témoignages du procès.

Lors de la condamnation, Carolyn Cox a lu en larmes une lettre de sept pages décrivant comment elle a rencontré Billy Cox dans le Missouri lorsqu’il est venu travailler dans la ferme de son père. Elle a dit qu’elle n’avait que 16 ans quand ils se sont rencontrés. Elle l’épousa trois ans plus tard en 1961.

En 2011, de prison, Billy Cox aurait tenté d’engager un tueur à gages de tuer sa désormais ex-femme, selon une plainte civile déposée dans le comté de McHenry. Cox n’a jamais été inculpé en lien avec les allégations et le procès a été rejeté en 2012, selon les documents judiciaires.

Carolyn Mahoney a ensuite parcouru le pays et s’est prononcée contre la violence domestique. Elle a enseigné que la violence domestique ne connaît pas de statut socio-économique et qu’elle touche tout le monde, qu’il soit riche ou pauvre.

Carolyn Mahoney est décédée en 2019. Son mari Dennis Mahoney est décédé le 23 février, deux jours avant la sortie de prison de Billy Cox.