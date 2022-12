Le millionnaire autodidacte Ramit Sethi: comment créer de la richesse

Environ un cinquième de la génération Y et près d’un quart de la génération Z pensent qu’ils auraient besoin de gagner 1 million de dollars ou plus par an pour se sentir riches, selon le récente enquête CNBC Make It: Your Money, menée en partenariat avec Momentive.

Si tel est votre objectif, vous n’avez pas à vous priver de petits luxes pour y arriver, déclare Ramit Sethi, un millionnaire autodidacte et auteur du best-seller du New York Times “Je vais t’apprendre à être riche.”

“Je ne suis pas le gars qui va dire : ‘Hey, vas-y pour réduire les lattes. Et si tu économises pour les 360 000 prochaines années, tu peux payer un acompte sur une maison.’ Cela ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré à Frank Holland de CNBC lors de l’événement virtuel CNBC Make It’s Your Money le 13 décembre.

Lorsqu’il s’agit de créer de la richesse, la plupart des gens se concentrent sur les « questions à 3 $ » comme : « Devrais-je éviter d’acheter un café au lait aujourd’hui ? » ou “Devrais-je prendre ce dessert?” Sethi dit à CNBC Make It.

Mais, “ces questions à 3 $ ne font aucune différence dans notre vie financière”, dit-il.

Au lieu de cela, vous devriez vous concentrer sur les “questions à 30 000 $”, dit Sethi. Ce sont des questions telles que “Est-ce que j’investis automatiquement tous les mois?” ou “Ai-je négocié mon salaire?”

“Ces questions valent des dizaines de milliers de dollars et pourtant nous restons dans les mauvaises herbes et jouons petit en posant les questions à 3 $”, dit-il.

L’une des plus grandes idées fausses que les gens ont sur l’enrichissement est que cela devrait être un processus passionnant et se produire rapidement, dit Sethi.

“La vraie richesse est presque toujours créée de manière cohérente sur une longue période”, déclare Sethi. “C’est ennuyeux, comme il se doit.”

Au lieu d’attendre et d’espérer gagner à la loterie, voici deux choses que vous pouvez faire maintenant pour commencer à créer de la richesse, selon Sethi.