Dans un coup de presse qui a mal tourné, le millionième destinataire du vaccin Covid-19 en Israël, qui a reçu son vaccin devant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, s’est révélé être un ancien criminel qui a eu le temps de poignarder un homme à mort.

Israël mène actuellement la plus grande campagne de vaccination au monde et Netanyahu tente d’en tirer le maximum de publicité, alors que la quatrième élection parlementaire du pays en seulement deux ans se profile en mars.

Le Premier ministre a été le premier à recevoir une dose du médicament Pfizer / BioNTech en décembre, et vendredi il est arrivé dans une clinique de la ville arabo-israélienne d’Umm al-Fahm pour superviser personnellement le millionième citoyen israélien vacciné.

Cet honneur a été décerné à un homme de 66 ans, Muhammad Abd al-Wahhab Jabarin, qui a apparemment été choisi au hasard parmi ceux qui sont venus se faire vacciner.

Après l’injection historique, un Netanyahu jubilatoire a proclamé: «Quelle excitation, Jabarin est la millionième personne dans l’État d’Israël à se faire vacciner. Nous battons tous les records. »

«Il est important pour moi aussi que la population arabe de l’État d’Israël soit vaccinée rapidement», il a insisté.

Le Premier ministre et d’autres responsables ont ensuite posé pour une photo avec Jabarin, qui a ensuite été partagée sur le site Web du gouvernement et sur les comptes des médias sociaux.

Cependant, les médias locaux ont commencé à fouiller dans le passé du millionième receveur de vaccins et y ont rapidement découvert des pages sombres. Il s’est avéré que Jabarin a tué un homme avec un couteau en 1978 et a purgé une longue peine pour homicide involontaire coupable. Il était sorti de prison en 1992.

Les responsables d’Umm al-Fahm ont avoué qu’ils étaient « sous le choc » quand ils ont vu Jabarin avec Netanyahu. S’adressant au diffuseur Kan, ils ont laissé entendre que l’équipe des médias du Premier ministre n’était pas au courant du casier judiciaire de l’homme.

Le journal Times of Israel a tenté de contacter le bureau de Netanyahu au sujet de l’erreur, mais son représentant a déclaré qu’il « N’avait pas d’autres détails » sur l’identité du millionième receveur du vaccin.

Pendant ce temps, Jabarin a confirmé son passé criminel dans une interview à Radio 103 FM, affirmant qu’il n’était pas du tout satisfait de l’attention qu’il recevait.

«Je suis une personne honnête. C’était il y a plus de 30 ans… J’ai payé ma dette envers la société et j’ai mis tout cela derrière moi. J’ai des enfants et des petits-enfants, » il a souligné.

«Si les gens veulent affronter Netanyahu, ils ne devraient pas le faire via moi» a-t-il ajouté, faisant référence au Premier ministre grillé par ses adversaires pour avoir été photographié avec un ancien condamné et accusé d’avoir organisé tout le coup dans le but d’obtenir les votes arabes.

Jabarin a dit qu’il n’était absolument pas au courant de ce qui allait lui arriver à la clinique. « Soudain, le Premier ministre me salue, c’était passionnant ». se souvient-il.

