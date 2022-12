Le Million est de RETOUR ! Jouez gratuitement à Super 6 le lendemain de Noël ! | Nouvelles du football

Pourriez-vous devenir millionnaire avec Super 6 le lendemain de Noël ? Entièrement gratuit, prédisez simplement six scores pour avoir une chance de gagner !

Lionel Messi a été couronné champion de la Coupe du monde avec l’Argentine, et avec cela peut-être la couronne du plus grand de tous les temps, mais avec cette porte fermée, une nouvelle s’ouvre avec le retour de la Premier League.

Le Super 6 revient également d’une manière ou d’une autre, avec un prix de 1 000 000 £ pour célébrer le retour de la Premier League pour le Boxing Day.

Les vainqueurs de la Coupe du monde Alexis Mac Allister et Emi Martinez pourraient tous deux jouer pour leurs clubs Brighton et Aston Villa, qui sont impliqués dans le tour Super 6.

Une chance de devenir millionnaire ne se présente cependant pas si souvent, alors j’ai pensé que nous pourrions vous aider avec quelques statistiques pour vos prédictions de chacun des six matches de Premier League.

Leicester vs Newcastle (15h00 le lendemain de Noël)

Il est troisième contre 13e dans le tableau. Leicester en avait remporté deux lors de la rotation avant la Coupe du monde, gardant cinq draps propres sur six. Ce n’était pas tout à fait la forme que Newcastle a vue, l’équipe d’Eddie Howe remportant six victoires successives, dont des victoires sur Chelsea et Tottenham.

Cela se reflète également dans les statistiques, car environ 66% des joueurs soutiennent Newcastle pour en faire un Super 6 gagne d’affilée.

Pronostic le plus populaire : Leicester 1-2 Newcastle (35%)

Crystal Palace contre Fulham (15h00 le lendemain de Noël)

C’est difficile à appeler en tant que 11e face à la neuvième à Selhurst Park. Fulham était sans victoire en trois avant la pause, tandis que Crystal Palace a perdu contre Nottingham Forest 1-0 lors de leur dernière sortie en Premier League.

De manière peut-être surprenante, seuls 10% des joueurs du Super 6 soutiennent Fulham pour remporter ce derby londonien, tandis que 58% s’attendent à ce que Palace gagne à domicile.

Pronostic le plus populaire : Crystal Palace 1-1 Fulham (27%)

Southampton vs Brighton (15h00 le lendemain de Noël)

Quel score allez-vous prédire alors que le 19e accueille le septième ? Southampton en a perdu trois de suite, tandis que Brighton occupe les places européennes après un début de campagne brillant, remportant deux victoires sur ses trois dernières.

Les joueurs de Super 6 ne peuvent pas non plus ignorer les positions de la ligue, avec 59% soutenant l’équipe de Roberto De Zerbi pour prendre les trois points de St Mary’s.

Pronostic le plus populaire : Southampton 1-2 Brighton (25 %)

Everton contre les loups (15h00 le lendemain de Noël)

Celui-ci est un potentiel à six points alors que les loups les plus bas se rendent à Everton, 17e. Julen Lopetegui prend en charge son premier match à Molineux, mais il reprend une équipe qui est sans victoire en cinq et n’a que la victoire solitaire en neuf, marquant seulement cinq buts dans le processus, tandis qu’Everton est sans victoire en trois et trouve eux-mêmes juste un point au-dessus de la goutte.

Les loups peuvent être sans victoire dans six si les joueurs du Super 6 réussissent, 59% optant pour l’équipe de Frank Lampard pour récolter trois points.

Prédiction la plus populaire : Everton 1-0 Wolves (21 %)

Aston Villa contre Liverpool (17h30 le lendemain de Noël)

Deux équipes en bonne forme avant la Coupe du monde s’affrontent à Villa Park en tant que 12e hôte sixième. Villa a remporté deux grandes victoires contre Brighton et Manchester United, tandis que Liverpool a remporté Southampton et Tottenham mais se retrouve toujours à 11 points du sommet.

Malgré la reprise de la forme de Villa depuis la nomination d’Unai Emery au poste de manager, 89% des joueurs du Super 6 pensent que l’équipe de Jurgen Klopp volera les points.

Prédiction la plus populaire : Aston Villa 0-2 Liverpool (24%)

Arsenal contre West Ham (20h le lendemain de Noël)

Les leaders de la ligue, Arsenal, accueillent West Ham, qui occupe la 16e place. Les hommes de Mikel Arteta sont invaincus en huit matchs, remportant sept de ces matchs tout en n’ayant qu’une seule défaite à leur actif cette saison. West Ham a subi trois défaites consécutives et n’a qu’un point d’avance sur la sécurité.

Un peu moins de 90% des participants au Super 6 s’attendent à ce qu’Arsenal gagne une fois de plus et conserve cinq points, voire plus, d’avance sur le peloton de chasse.

Prédiction la plus populaire : Arsenal 2-0 West Ham (32%)

Quelles que soient vos prédictions, assurez-vous de ne pas manquer la date limite de 15h00 le lendemain de Noël pour avoir la chance de devenir millionnaire avec le Super 6. Il suffit de SIX prédictions correctes des matchs de la Premier League ! En vous souhaitant la meilleure des chances et Super, Joyeux Noël de nous tous au Super 6.