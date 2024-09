Le million de dollars récolté par 100+ Women Who Care montre que la gentillesse est payante dans le Grand Lansing

Comme le croyait ma chère amie Rose Zack, dans un monde où vous pouvez être ce que vous voulez, soyez gentil.

La gentillesse qu’elle incarnait s’est multipliée pour atteindre une étape importante dans le Grand Lansing : 1 million de dollars aux organismes de bienfaisance des comtés d’Ingham, Eaton et Clinton.

Rose et moi avons cofondé Plus de 100 femmes qui se soucient de Grand Lansing en 2010, car nous souhaitions soutenir des causes ici même, dans notre propre région. L’idée était de réunir un groupe de femmes, de sélectionner une œuvre caritative et d’envoyer les dons de l’ensemble du groupe à la cause choisie.

C’est simple mais efficace. Nous avons soutenu plus de 50 organismes à but non lucratif locaux au fil des ans, avec des dons atteignant plus de 20 000 $ par organisme.

Le modèle original vient de Karen Dunigan de Jackson, MichiganL’idée était si séduisante que des organisations similaires ont vu le jour dans tout le pays, y compris de nombreux groupes 100 Men Who Care.

Ici à Lansing, les « 100 femmes » étaient une ambition. Nous avons commencé avec seulement 41 membres. Aujourd’hui, avec 191 membres, nous avons ajouté un signe plus à notre nom.

Au cours des 14 années écoulées depuis nos débuts, nous avons reçu des messages d’organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent l’alphabétisation, luttent contre la toxicomanie, proposent des carrières dans la construction aux adolescents et livrent des manteaux chauds aux enfants, pour n’en citer que quelques-uns.

Voici comment cela fonctionne : quatre fois par an, le groupe se réunit au University Club de l’Université d’État du Michigan dans un espace offert pendant une heure. Trois organismes de bienfaisance sont sélectionnés au hasard pour concourir. Ils doivent être locaux, désignés comme des organismes à but non lucratif 510c3 et servir les personnes de la région des trois comtés. Les présentations doivent être faites par un membre en règle. Souvent, les membres sont affiliés à l’organisme de bienfaisance, mais ce n’est pas une exigence.

Les membres votent ensuite pour sélectionner l’une des trois associations à but non lucratif. La majorité l’emporte et chaque membre rédige un chèque de 100 $ au profit de l’association gagnante.

Pour être membre, vous devez vous engager à verser 400 $ par an – un chèque de 100 $ à émettre quatre fois par an.

En tant que co-animatrice du groupe avec Barb Dunlap, je continue d’être étonnée par le nombre et la force des organisations à but non lucratif dans la région du Grand Lansing. Nous bénéficions d’une grande solidarité au sein de notre communauté.

Rose, décédée d’un cancer en 2018, était bien connue des amateurs d’oiseaux en tant que propriétaire de Wild Birds Unlimited à Okemos.

Comme la joie que répandent les oiseaux, Rose comprenait la positivité qui découle de l’aide apportée aux autres. L’argent n’a pas été envoyé à l’extérieur de la communauté. Il a été collecté et donné localement, rendant Lansing plus forte et un meilleur endroit pour toutes, car il offrait aux femmes un lieu de réseautage avec d’autres femmes.

Je suis sûr que Rose serait radieuse lorsque nous atteindrions la barre du million de dollars et nous encouragerait alors que nous orientons le prochain million de dollars vers ceux qui font une grande différence dans le Grand Lansing.

Pour les femmes qui souhaitent participer à cet effort, rejoignez-nous le 17 septembre pour célébrer le million de dollars de dons. Pour plus d’informations, rendez-vous sur greaterlansing100womenwhocare.com.

