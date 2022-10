Le milliardaire Warren Buffett ne jure que par cette stratégie d’investissement peu coûteuse que tout le monde peut essayer

La le pari était-ce: Sur une période de 10 ans commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2017, le S&P 500 surperformerait un portefeuille de cinq hedge funds de fonds, lorsque la performance était mesurée sur une base nette de frais, coûts et dépenses.

Buffett, qui a choisi le Vanguard Index Fund comme proxy pour le S&P 500, gagné par un glissement de terrain. Les cinq fonds de fonds ont eu un rendement moyen de seulement 36,3 % net de frais sur cette période de dix ans, tandis que le fonds indiciel S&P a eu un rendement de 125,8 %.

Dans son Lettre aux actionnaires 2017Buffett a pris note des frais élevés des gestionnaires de fonds spéculatifs et a proposé ce qu’il a appelé une équation simple : “Si le groupe A (investisseurs actifs) et le groupe B (investisseurs inactifs) comprennent l’univers d’investissement total, et B est destiné à atteindre les résultats moyens avant les coûts doivent également A. Le groupe qui a les coûts les plus bas gagnera.”

Son conseil aux investisseurs : “Lorsque des milliers de milliards de dollars sont gérés par des Wall Streeters qui facturent des frais élevés, ce sont généralement les gestionnaires qui récoltent des bénéfices démesurés, pas les clients. Les grands et les petits investisseurs devraient s’en tenir aux fonds indiciels à faible coût.”