Le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev perd un coûteux procès pour fraude artistique contre Sotheby’s

L’oligarque russe a affirmé que Sotheby’s avait conspiré avec un marchand d’art dans le cadre d’un stratagème impliquant des œuvres d’art de grande envergure, notamment le “Salvator Mundi” de Léonard de Vinci, qui est devenu plus tard le tableau le plus cher jamais vendu.

PUBLICITÉ

Collectionneur d’art milliardaire russe, Dmitri Rybolovleva perdu son combat juridique avec Sotheby’saprès que le jury américain s’est rangé du côté de la maison de vente aux enchères dans un procès concernant des allégations selon lesquelles l’homme d’affaires aurait été arnaqué alors qu’il assemblait une mine d’œuvres dont “Salvator Mundi”, un tableau célèbre connu sous le nom de “Le Léonard perdu”.

Rybolovlev, qui, selon Forbesdispose d’une valeur nette de 6,4 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros), a allégué que Sotheby’s avait permis à un marchand d’art suisse de le surfacturer en imposant des majorations importantes sur les œuvres acquises, entraînant une perte de plus de 160 millions de dollars (148 millions d’euros) et une violation des confiance.

Sotheby’s a affirmé qu’elle n’était au courant d’aucune mauvaise conduite et a déclaré avoir respecté toutes les normes juridiques, financières et industrielles.

“La décision d’aujourd’hui réaffirme l’engagement de longue date de Sotheby’s à respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique et de professionnalisme dans tous les aspects du marché de l’art”, a déclaré la maison de ventes dans un communiqué après le verdict.

Quelles allégations Rybolovlev a-t-il formulées contre Sotheby’s ?

Selon des documents judiciaires, Rybolovlev a dépensé environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) sur 12 ans pour acquérir une collection d’art de classe mondiale, qui comprenait des chefs-d’œuvre de Léonard de VinciGustave KlimtAuguste Rodin et Amedeo Modigliani.

Le procès indiquait que l’équipe de Rybolovlev avait découvert plus tard que le marchand d’art suisse qui l’avait conseillé dans l’achat des œuvres, Yves Bouvier, les avait « trompés en achetant lui-même les œuvres à un prix et en leur facturant un autre prix – des millions ou des dizaines de millions de dollars de plus. »

Rybolovlev a témoigné qu’il faisait confiance à Bouvier « comme à un membre de sa famille », l’invitant même à de petites fêtes d’anniversaire – avant d’en venir à croire que le marchand d’art le trompait.

Il a allégué que Bouvier avait considérablement augmenté les prix que Rybolovlev payait et empochait la différence, ainsi que sa commission convenue de 2 %.

Rybolovlev a déjà poursuivi Bouvier lui-même en justice à Hong Kong, New York, Singapour et Suisse, affirmant avoir payé en trop plus d’un milliard de dollars (913 millions d’euros) sur 38 pièces à cause de ce stratagème. Le marchand d’art a nié ces accusations et les deux hommes ont réglé leur différend à l’amiable à la fin de l’année dernière.

L’oligarque russe a accusé Bouvier de fraude concernant 38 œuvres d’art. Quatre seulement étaient en cause dans le procès, dont le « Salvator Mundi » de Léonard de Vinci, un portrait de Jésus Christ qui est devenu par la suite le oeuvre d’art la plus chère jamais vendu.

Achetée par Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, l’œuvre était initialement destinée à occuper le devant de la scène dans une nouvelle galerie du Louvre à Abu Dhabi, mais des inquiétudes quant à son authenticité ont été soulevées par les experts.

Concernant l’issue de l’affaire, l’avocat de Rybolovlev, Daniel Kornstein, a déclaré que « le secret rendait difficile la preuve d’une affaire complexe de complicité de fraude ».

“Cette affaire a atteint notre objectif de mettre en lumière le manque de transparence qui sévit sur le marché de l’art”, a déclaré l’avocat, appelant à des réformes qui “doivent être faites en dehors de la salle d’audience”.