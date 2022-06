Le milliardaire Ray Dalio attribue la connaissance du marché à la conversation à l’âge de 12 ans

De nombreux préadolescents trouvent aujourd’hui des leçons de vie et des connaissances sur TikTok. Ray Dalio, 12 ans, les a trouvés sur le terrain de golf.

Dans un épisode récent du podcast « Armchair Expert », animé par l’acteur Dax Shepard, Dalio a détaillé comment les relations qu’il a établies en tant que jeune caddie de golf au début des années 1960 lui ont appris à investir. Sur le parcours d’un club de golf à Long Island, New York, Dalio a travaillé pour George Leib et Donald Stott, deux hommes ayant des liens avec Wall Street. Il a dit qu’il les écoutait parler boutique, avait pris 300 $ qu’il avait gagnés en caddie et avait investi dans la compagnie la moins chère qu’il pouvait trouver : Northeast Airlines.

Dalio a finalement triplé cet investissement et, selon l’organisation à but non lucratif Académie des réalisations, a construit un portefeuille d’actions valant des milliers de dollars au moment où il a obtenu son diplôme d’études secondaires. Il a fondé Bridgewater Associates en 1975 et en a fait le plus grand fonds spéculatif au monde pendant environ quatre décennies avant de quitter son poste de PDG en 2017.

« C’était tellement stupide et chanceux », a déclaré Dalio, 72 ans, sur le podcast. « [Northeast Airlines] était la seule entreprise dont j’ai jamais entendu parler qui se vendait moins de 5 dollars par action. »

Dalio a déclaré qu’écouter Leib et Stott avait lancé sa carrière – non pas parce qu’ils lui avaient appris des leçons particulières sur le marché boursier, mais parce que le succès de son investissement initial l’avait « accro », l’incitant à commencer à en apprendre davantage à un très jeune âge.

« Vous pensez différemment avant la puberté qu’après la puberté », a déclaré Dalio. « Vous apprenez différemment. Et [the] expériences… peuvent avoir un très grand effet. Vous pouvez apprendre d’une manière que vous ne pourrez pas apprendre plus tard. »

Les enfants semblent apprendre plus vite, ou du moins différemment, que les adultes – bien que les scientifiques n’aient pas encore confirmé exactement pourquoi. Une étude de 2018 menée par des scientifiques du MIT a révélé que « de nombreuses preuves suggèrent que » les enfants – en particulier de moins de 10 ans – ont plus de facilité à maîtriser une langue et à maîtriser les règles de grammaire, mais « les causes sous-jacentes restent inconnues ».

Le parcours prodigue de Dalio n’était pas parfait, bien sûr. Par exemple, moins de 10 ans après avoir fondé Bridgewater, il a prédit publiquement et à tort que le marché boursier mondial s’effondrerait en 1982 – perdant des clients, des investisseurs, des employés et la majeure partie de son argent.

Sur le podcast, Dalio a soutenu que faire faillite était « l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées ». Cela lui a appris une leçon qu’il ne pouvait pas apprendre sur le terrain de golf, a-t-il dit : comment réfléchir après un échec.

« [A mistake] produit de la douleur, et la douleur dit: « Ne refais plus ça » ou « Trouvez une autre façon de le faire », a déclaré Dalio. « [From] cette expérience douloureuse, j’ai appris un principe… qui est devenu une habitude : la douleur plus la réflexion égalent le progrès. »

