Le milliardaire qui a persuadé Messi de rejoindre "Le fond du baril" Équipe

Le milliardaire Jorge Mas a persuadé la plus grande star du football du monde de rejoindre une équipe de bas de gamme qui languit à la dernière place de sa ligue.

Maintenant, il doit le faire payer.

Avec Lionel Messi et Apple Inc. à ses côtés, le dirigeant de la construction de 60 ans cherche à bouleverser l’activité du football américain et à la rendre beaucoup plus rentable. La clé de voûte de sa stratégie consistait à signer avec Messi un contrat qui abandonnait un accord traditionnel de paiement en espèces au profit d’accords de partage des revenus et d’une participation au capital de l’équipe – une stratégie de négociation plus proche du livre de jeu de Wall Street.

La vision de Mas est que la superstar internationale attirera des millions de nouveaux abonnés au service de streaming Apple TV+ et attirera les meilleurs joueurs vers la Major League Soccer. Messi recevra une part de la manne de toute augmentation des comptes internationaux pour Apple TV +, tandis que le club de football Inter Miami de Mas devrait gagner des millions grâce à l’augmentation des ventes de billets et de marchandises. Le reste de la ligue verra un effet d’entraînement du battage médiatique autour de Messi, selon la théorie de Mas.

« J’ai de très grandes aspirations pour l’Inter Miami, pour la MLS et pour le sport », a déclaré Mas dans une interview lundi, un jour après que des milliers de fans se sont tenus sous la pluie pour voir Messi revêtir l’uniforme du club de Floride pour la première fois. « Je mise tout. »

Bien sûr, c’est une proposition risquée, avec presque tout sur un joueur qui a eu une carrière formidable mais qui vieillit aussi selon les normes de sa profession. Le joueur de 36 ans arrive à Miami après avoir passé deux ans au Paris Saint-Germain, où ces dernières semaines, il a été la cible des railleries des fans sur sa performance et a mené l’Argentine à une Coupe du monde réussie l’année dernière.

Messi suit une tradition de champions de football vieillissants qui ont déménagé aux États-Unis, avec des résultats mitigés. La légende brésilienne Pelé est sortie de sa retraite à 34 ans et a passé trois saisons avec le New York Cosmos dans les années 1970, tandis que David Beckham a quitté le Real Madrid en 2007 pour rejoindre le LA Galaxy. Il y avait aussi Thierry Henry, Wayne Rooney et Didier Drogba. Et pourtant, le boom de popularité promis par le football américain ne s’est pas concrétisé.

Mais Mas est un homme patient. Flanqué des maillots de Messi et des livres d’Henry Kissinger dans un bureau haut de gamme de Coral Gables, en Floride, Mas dit qu’il a fallu plus de trois ans pour amener Messi à Miami.

Une partie du terrain comprenait la vente de Messi sur la vie en Floride – Mas a vanté l’opportunité de venir dans un « pays qui a soif de football, où il pourrait littéralement changer le sport », et de se rapprocher de sa famille en Argentine. Mais il y avait aussi de grosses incitations financières.

Le contrat de Messi avec l’Inter Miami court jusqu’en 2025, avec un salaire de base de 20 millions de dollars par an qui pourrait atteindre 60 millions de dollars avec des bonus. À sa retraite, Messi recevra une participation minoritaire dans l’équipe.

Il a également un accord avec Adidas AG et un accord unique avec Apple TV+ qui lui sera bénéfique si le service de streaming attire des abonnés internationaux. Mas estime que Messi pourrait générer 2 millions de comptes à l’étranger sur 18 mois. « Aucun autre joueur dans ce pays ne peut avoir l’impact mondial que Leo Messi peut avoir. »

Adidas a refusé de commenter, affirmant ne jamais discuter des détails de ses contrats. Apple n’a pas répondu à un message demandant un commentaire.

Bien qu’il n’y ait pas d’estimation finale sur ce que vaudra finalement le package de Messi à Miami, cela a suffi à l’attirer à partir d’une offre beaucoup plus simple du club saoudien Al-Hilal. Cet accord lui aurait rapporté environ 400 millions de dollars par an, selon les médias.

Le service Apple TV + utilise le sport pour attirer des abonnés, signant un accord de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans avec la Major League Soccer pour diffuser des matchs sur sa plate-forme. L’une de ses séries télévisées les plus populaires, Ted Lasso, suit une équipe fictive de Premier League dirigée par un Américain qui n’avait jamais entraîné de football auparavant.

La superstar du football Lionel Messi a officiellement rejoint l’Inter Miami ⚽️@AnnaJKaiser a assisté à sa première séance d’entraînement avec l’équipe https://t.co/hx6xDdLou2 pic.twitter.com/TyM9zC5XuN -Bloomberg (@business) 18 juillet 2023

D’une certaine manière, cela reflète la façon dont Mas est devenu un magnat du football par hasard. Mas est le fils d’un immigrant cubain, Jorge Mas Canosa, qui est devenu le leader d’un mouvement visant à renverser Fidel Castro. La fortune de la famille provient de MasTec Inc., une société de 9,1 milliards de dollars qui construit des pipelines, des réseaux de fibre optique et des parcs éoliens à travers les États-Unis. Mas est le président et son frère le directeur général.

Après une tentative infructueuse d’acheter les Marlins de Miami il y a plusieurs années, Mas a racheté les partenaires de Beckham à l’Inter Miami, où sa famille détient désormais 80% de l’équipe. Mas voit Messi changer la fortune de l’équipe, estimant que sa valeur pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars d’ici un an, contre une estimation de Sportico de 585 millions de dollars l’année dernière.

Mas prévoit de faire appel à un nouveau partenaire d’investissement et sponsor de maillot, et a embauché l’ancien entraîneur de Barcelone et d’Argentine Gerardo « Tata » Martino et le milieu de terrain Sergio Busquets. La stratégie de l’Inter Miami est de mélanger des stars en fin de carrière avec de jeunes parvenus, a-t-il déclaré.

La construction du nouveau stade Freedom Park de l’Inter Miami va bientôt commencer, qui pourra accueillir jusqu’à 25 000 fans. Le projet financé par le secteur privé a vu ses coûts augmenter de près de 40 % par rapport à son milliard de dollars initial, a déclaré Mas. Il devrait être achevé en 2025, la dernière année du contrat de Messi, que son Mas espère que son joueur vedette restera plus longtemps.

Lundi matin, Mas a vu Messi faire un entraînement léger pour la première fois, au stade DRV PNK actuel de l’Inter Miami (prononcé « Drive Pink ») à Fort Lauderdale, en Floride. « C’était incroyable », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, Messi vivra dans la banlieue, car il ne voulait pas être « à plus de 10 minutes du centre d’entraînement », a déclaré Mas. Les fans de Messi ont déjà commencé à le poursuivre dans Miami, observant même ses promenades dans les supermarchés.

Mas a déclaré que sa plus grande inquiétude était que Messi ne puisse pas trouver d’écoles pour ses trois enfants. Après que la pandémie ait fait de Miami un pôle d’attraction pour les nouveaux arrivants fortunés, il est devenu presque impossible d’obtenir une place dans l’une des écoles privées les plus prestigieuses. Heureusement, la famille Mas avait une longue histoire de faveurs à demander et a fini par leur trouver une place.

« Je voulais m’assurer que son atterrissage ici se fasse en douceur et sans heurts », a déclaré Mas. « Et je pense que jusqu’ici, tout va bien. »