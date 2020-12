Un fonds spéculatif lié au milliardaire britannique qui a été filmé l’année dernière se vantant de sa richesse a été condamné à une amende de 170 millions de dollars pour avoir menti aux investisseurs.

Michael Platt, 52 ans, gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a cofondé BlueCrest Capital Management Platt, estimé à 8 milliards de dollars, s’est vanté devant un chauffeur de taxi de New York en décembre dernier, qu’il était « la personne la mieux rémunérée au monde. de la finance ‘

Il a fait face à des accusations fédérales selon lesquelles son fonds a délibérément utilisé un algorithme informatique qu’il savait être inférieur pour gérer l’argent de ses clients, mais a ensuite attribué un autre algorithme plus prometteur pour gagner de l’argent pour les initiés.

Michael Platt est le cofondateur et PDG de BlueCrest Capital Management, qu’il a commencé fin 2000 après près d’une décennie chez JP Morgan

Selon la Securities and Exchange Commission, BlueCrest a commis des « inexactitudes importantes et des omissions trompeuses » sur la façon dont il a effectué ses calculs, ce qui, selon elle, s’est produit lorsque les meilleurs talents ont été transférés pour gérer le capital des employés à partir de 2011.

L’argent des clients, cependant, languit dans le fonds phare de BlueCrest et a été laissé à un algorithme informatique de qualité inférieure qui a généré des rendements beaucoup plus faibles que le nouveau fonds, appelé BSMA, selon la SEC.

Les clients ont vite compris ce qui se passait et beaucoup ont décidé de retirer leur argent du fonds alors que la nouvelle se répandait rapidement, selon le New York Post.

« BlueCrest a échoué à plusieurs reprises à agir dans le meilleur intérêt de ses investisseurs », a déclaré Stephanie Avakian de la SEC dans un communiqué. « Y compris en ne révélant pas qu’il transférait ses traders les plus performants vers un fonds qui a profité à son propre personnel au détriment de ses investisseurs. »

La société de Platt a été accusée de duper les investisseurs en utilisant sciemment un algorithme qui ne générerait pas des rendements aussi bons que ceux des initiés du fonds.

BlueCrest doit payer 132 millions de dollars aux investisseurs ainsi qu’une sanction civile de 37 millions de dollars.

Cependant, il n’a ni admis ni nié les conclusions de la SEC.

Platt a attiré l’attention l’hiver dernier après un trajet en taxi au cours duquel il s’est vanté de son énorme richesse en tant que l’un des plus hauts revenus du monde de la finance.

En 2018, il a réussi à gagner environ 1,2 milliard de dollars selon Forbes, tandis qu’en 2019, on estime qu’il a gagné 2 milliards de dollars.

Forbes estime actuellement qu’il a une valeur nette de 8 milliards de dollars.

«Ce qui est différent chez moi, c’est… je suis la personne la mieux rémunérée du monde de la finance», a déclaré Platt dans la vidéo, impassible.

«Je suis la personne la mieux rémunérée au monde dans le domaine de la finance», répète Platt. ‘Dans le monde.’

«J’ai transformé mon fonds en un véhicule d’investissement personnel car nous avons réalisé des rendements si élevés. Et maintenant, c’est sur Internet, sur Forbes », a déclaré Platt à son chauffeur.

La vidéo le voyait partager le trajet en taxi avec une jolie femme brune qui semblait être sa cadette de plusieurs années.

Il l’a présentée comme «ma petite amie, Laetitia, l’amour de ma vie».

L’année dernière, il a été filmé en train de se vanter de sa richesse à l’arrière d’un taxi. Platt qui n’a ni confirmé ni nié les allégations a été condamné à une amende de 170 millions de dollars

À New York, Platt s’installe dans son penthouse Central Park South de 2800 pieds carrés qu’il a acheté pour 11,4 millions de dollars en 2013

Platt, qui est divorcée, a déclaré plus tard que la femme était simplement une amie et « une très bonne personne avec qui j’avais dîné et partagé une bonne bouteille de vin.

«Je suis sûr que je ne suis pas la seule personne à New York à avoir le sens de l’humour après une soirée amusante! dit-il dans un communiqué.

Un résident de Genève, en Suisse, Platt a commencé à barboter dans les actions à l’adolescence lorsque sa grand-mère lui a acheté 700 $ d’actions.

Il dirige son opération BlueCrest depuis New York et Londres, qu’il a cofondée en 2000 après près d’une décennie chez le géant bancaire JP Morgan.

À New York, Platt s’installe dans son penthouse Central Park South de 2800 pieds carrés qu’il a acheté pour 11,4 millions de dollars en 2013.

L’amende de 170 millions de dollars pour le milliardaire qui, selon Forbes, vaut 8 milliards de dollars

Interrogé sur ce qu’il recherchait chez les traders, il a dit un jour que c’était « le type de gars qui se lève à sept heures le dimanche matin alors que ses enfants sont encore au lit, et se connecte à un site de poker pour qu’il choisisse des ivrognes américains rentrant à la maison samedi soir ».

Il a ajouté: « J’ai embauché un gars comme ça. Il gagne généralement cinq ou dix mille dollars chaque dimanche matin avant le petit-déjeuner en éliminant les ivrognes qui jouent au poker parce qu’ils ne sont pas très bons dans ce domaine, mais leur confiance a beaucoup augmenté.

Platt a grandi dans une famille relativement modeste du nord-ouest de l’Angleterre avant que son succès en matière de fonds spéculatifs ne le conduise à travers le monde.

Son père a enseigné le génie civil à l’Université de Manchester tandis que sa mère était administratrice d’université.

En 2010, il a déménagé de Londres à Genève, en Suisse, pour économiser sur l’impôt avant de déménager à Jersey tout en basant le fonds spéculatif dans la ville voisine de Guernesey à des fins fiscales.

Amoureux de l’art contemporain, le milliardaire a constitué une importante collection personnelle tout en investissant 5 millions de livres sterling dans un fonds, All Visual Arts, avec le célèbre galeriste Joe La Placa.

M. Platt a une salle d’exposition privée dans la crypte d’une église désacralisée à One Marylebone, qui présente une sélection d’art par, entre autres, la taxidermiste Polly Morgan, photographiée ici

Platt possède également le travail de l’artiste conceptuel britannique Keith Tyson, photographié ici

M. Platt a une salle d’exposition privée dans la crypte d’une église désacralisée à One Marylebone dans le centre de Londres, qui présente une sélection d’art par, entre autres, la taxidermiste Polly Morgan, le sculpteur et artiste d’installation lauréat du prix Turner Keith Tyson et Reece Jones.

La collection controversée comprend un Christ noir dans une chaise électrique à côté de crânes, des têtes de cerf, des météorites vieilles de cinq milliards d’années, une fille japonaise chevauchant un morse et la lévitation de saint Jean-Baptiste.

Des crânes, des singes crucifiés et des têtes de moineaux en peluche font également partie des sculptures de taxidermie présentées dans l’atelier.

M. Platt a également dépensé une partie de sa fortune sur un jet privé Bombardier Challenger.

Platt attribue à sa défunte grand-mère, elle-même un négociant en actions sérieux, de l’avoir rendu « accro » à l’investissement.

Elle lui a donné les moyens de faire son premier pari sur une compagnie maritime britannique peu connue nommée Common Brothers alors qu’il était encore à l’école, qui a rapidement triplé à 1500 £.

Après avoir obtenu son diplôme à la London School of Economics, il a gravi les échelons pour devenir directeur général de JP Morgan avant de co-fonder BlueCrest avec William Reeves en 2000.

Alors que M. Reeves a depuis pris sa retraite à Hawaï, M. Platt a supervisé un changement de stratégie chez BlueCrest, qui a vu le fonds fermer ses portes à des clients extérieurs afin de se concentrer sur la richesse des partenaires et des membres.