Le milliardaire Lord Ashcroft a payé le gymnase de la police et la prison sur l’île où Jasmine Hartin est accusée d’avoir « tué un flic par balle »

Le milliardaire BRITANNIQUE Lord Ashcroft a payé un gymnase de police et une prison sur l’île où le partenaire de son fils est accusé d’avoir abattu un flic.

Jasmine Hartin, 32 ans, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable par négligence après que le corps du surintendant Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro au Belize vendredi.

Le pair, qui vit au Belize mais reste actif dans la politique britannique, est un investisseur majeur dans le pays des Caraïbes depuis des décennies – y compris auprès de ses forces de police, rapporte MailOnline.

En février, il a officiellement ouvert un nouveau gymnase de 135 600 $ qu’il a financé au poste de police principal du Belize.

Il a également fait don d’une valeur de 60 000 $ d’équipement de protection Covid à la police après avoir reçu un « prix du citoyen exceptionnel » pour sa générosité en juillet de l’année dernière.

Même la tristement célèbre prison centrale du Belize – qui figurait sur le doc Netflix À l’intérieur des prisons les plus dures du monde et où la belle-fille Hartin a été transférée mardi – a bénéficié directement de Lord Ashcroft.

Connu sous le nom de « Hattieville Ramada », l’établissement abrite actuellement 1 041 prisonniers dans de petits blocs de cellules en béton où ils sont détenus pendant des mois et parfois même des années en attendant leur procès.

La Fondation Kolbe, qui gère la prison, est répertoriée comme l’un des principaux projets caritatifs de la Fondation Lord Ashcroft sur son site Web.

Dans sa biographie de 2005, Lord Ashcroft – qui a été ambassadeur du Belize auprès des Nations Unies de 1998 à 2000 – a admis que ses intérêts là-bas étaient « exonérés de certains impôts pendant 30 ans ».

Quatre ans plus tard, le Premier ministre de l’époque, Dean Barrow, a déclaré à son parlement : « Ashcroft est un homme extrêmement puissant.

« Sa valeur nette pourrait bien être égale à l’ensemble du PIB du Belize. Il n’est personne à traverser. »

Il a été pris dans une controverse en 2007 lorsque sa Belize Bank a fait face à 80 accusations distinctes de non-respect des lois anti-blanchiment d’argent, mais l’affaire a été retirée par crainte que des dommages financiers à la banque ne déclenchent l’effondrement de l’économie bélizienne.

Il n’y avait aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de Lord Ashcroft, dont le fils Andrew entretient une relation à long terme avec Hartin.

La mère de deux enfants est accusée d’avoir abattu le surintendant Jemmott le 28 mai, mais elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un accident.

Elle a dit qu’elle lui avait fait un massage sur une jetée après une soirée bien arrosée lorsqu’elle a tenté de lui rendre son pistolet de service et que celui-ci a soudainement tiré.

Les membres de la famille du flic tué ont critiqué la décision des forces de l’ordre d’accuser le mondaine né au Canada d’homicide involontaire plutôt que de meurtre, insistant sur le fait que « ce n’est pas justice ».

L’une des sœurs du flic, Marie Jemmott Tzul, qui s’occupe actuellement des cinq enfants de son frère, a déclaré à 7 News Belize : « Je dirais simplement que je suis déçue par le service de police et ce n’est pas seulement mon opinion mais c’est un consensus de ma famille , ses amis et le peuple bélizien en général.

« J’avais confiance en tous les services de police. C’est l’un des leurs et je pense qu’à mon avis honnête, avec tout le respect que je leur dois, je pense qu’ils auraient dû porter cela devant les tribunaux comme un meurtre et laisser le tribunal décider.

« C’est mon opinion humble et honnête. C’est un grand manque de respect envers mon frère qui a servi pendant plus de 23 ans et si c’était quelqu’un à sa place, si les rôles avaient été inversés, ils auraient fait la bonne chose. »

RISQUE DE VOL

Hartin, après avoir été considéré comme un risque de fuite, s’est vu refuser la libération sous caution lundi et a été transféré dans l’une des prisons les plus difficiles d’Amérique centrale après quatre jours à l’étroit dans une minuscule cellule en béton à l’intérieur du complexe du tribunal de première instance de San Pedro.

Vêtu d’un sweat à capuche rose et d’un masque facial, Hartin a été escorté par une policière hors du poste et placé à l’arrière d’une voiturette de golf.

Son partenaire Andrew est le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft issus de son premier mariage et est citoyen du Belize. Ils dirigent ensemble l’hôtel local chic Alaia.

Lord Ashcroft n’a pas encore commenté l’incident.

Hartin n’a d’abord pas coopéré avec les enquêteurs après son arrestation

Comme Hartin a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence, plutôt que d’homicide involontaire ou de meurtre à part entière, elle encourt une peine maximale de cinq ans derrière les barreaux.

Mais elle pourrait également s’échapper avec juste une amende d’environ 10 000 $ US, selon des rapports locaux.

Son avocat, Godfrey Smith, est un ancien procureur général et ministre des Affaires étrangères du Belize et membre du Parti populaire uni au pouvoir, selon MailOnline.

Une autre sœur du flic tué, Cherry Jemmott, qui est également surintendante adjointe de la police du Belize, a exprimé son indignation face aux accusations de la mondaine.

« Ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien. La famille se sentira vraiment mal. Ce n’est pas justice », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

« Mon frère aura des funérailles nationales le 12 juin. Il a donné 24 ans à la police. Et c’est la valeur qu’ils accordent à sa vie ?

Cherry a également déclaré qu’elle pensait que Hartin aurait dû être accusé de meurtre puis traduit en justice, où un jury pourrait décider si le meurtre était ou non un homicide involontaire.

« Dans sept jours ouvrables, elle obtiendra une caution, je le prédis. Elle peut se le permettre », a-t-elle déclaré.

Et un ancien collègue du surintendant Jemmot, Darrell Tutsi Usher, a déclaré qu’il « ne peut pas comprendre » l’histoire de Hartin et a déclaré qu’un officier « discipliné » n’aurait jamais tourné le dos à une arme chargée.

« Pour tous les récits que j’en ai entendus, cela ne correspond pas, en particulier au dernier récit où ils disent qu’ils jouaient avec l’arme et que l’arme a explosé et lui a tiré dans la tête en arrière », a-t-il déclaré à 7 News Belize.

Hartin a déclaré à la police qu’elle avait massé le surintendant Jemmott sur une jetée près de l’hôtel Mata Rocks aux volets fermés, le flic plaçant son arme au sol.

‘ÉTAT DE PANIQUE’

Elle affirme qu’il lui a demandé de lui rendre son arme lorsque soudainement, elle a explosé dans sa main, une seule balle l’a touché à la tête.

Les policiers ont déclaré que le surintendant Jemmott était alors tombé sur elle et, dans un état de panique, Hartin a tenté de le pousser hors d’elle, faisant tomber son corps dans l’eau.

Son cadavre a ensuite été découvert par quelqu’un sur un bateau qui passait et Hartin aurait été « hystérique » lorsqu’elle a été retrouvée sur les lieux.

La police du Belize a déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu – et les policiers ont ensuite trouvé la femme sur la jetée avec « du sang sur les bras et sur ses vêtements ».

Les amis et la famille de la victime ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de relation amoureuse entre Hartin et Jemmott.

Mais la famille de Jemmott a mis en doute la version des événements de Hartin, l’une de ses sœurs affirmant qu’il « avait un coup de feu derrière l’oreille comme un assassinat ».

Des sources ont affirmé à 7 News Belize que l’arme de Jemmott avait un mécanisme de sécurité à détente qui rendait « impossible » un tir accidentel.