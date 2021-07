Le milliardaire libanais Mikati nommé Premier ministre avec le soutien du Hezbollah et d’Amal après des mois d’impasse

Lundi, l’homme d’affaires Mikati, deux fois ancien Premier ministre, a reçu le soutien des groupes libanais Hezbollah et Amal entre autres, obtenant suffisamment de voix pour former un gouvernement après consultation parlementaire.

Mikati, qui n’est pas issu d’un bloc politique, a été nommé Premier ministre par le président Michel Aoun après avoir obtenu une majorité de 72 voix sur les 118 députés.

« Je n’ai pas de baguette magique et je ne peux pas faire de miracles… mais j’ai étudié la situation pendant un certain temps et j’ai des garanties internationales », Mikati a déclaré après le vote.

Le nouveau Premier ministre s’est engagé à mettre en œuvre un plan français qui consiste à mettre en place un gouvernement de spécialistes pour faire passer suffisamment de réformes pour attirer l’aide étrangère et soulager la situation économique du pays. Mikati devra désormais former un cabinet à partir des factions politiques querelleuses du pays.

L’homme d’affaires milliardaire a précédemment été Premier ministre pendant une brève période en 2005, puis à nouveau de 2011 à 2013.

En 2019, des accusations de corruption ont été déposées contre lui, alléguant des gains illicites provenant d’un programme de prêts au logement subventionnés. Mikati a nié tout acte répréhensible et a déclaré que les accusations étaient motivées par des considérations politiques. Les charges ont été abandonnées en mai 2021 lorsque le procureur général supervisant les charges a été démis de ses fonctions, ce que la Commission internationale de juristes a qualifié de « attaque » sur la justice.

La nouvelle de lundi intervient au milieu de plusieurs mois d’impasse politique laconique au Liban. La semaine dernière, Saad Hariri a renoncé à former un gouvernement après huit mois de négociations. Le pays souffre de ses pires difficultés économiques depuis la guerre civile de 1975-1990 avec des conditions économiques paralysantes, la méfiance du public envers les dirigeants politiques et une course à la livre libanaise.

Hariri lui-même avait été chargé de former un gouvernement le 22 octobre 2020, après la démission de son prédécesseur Hassan Diab le 10 août à la suite de l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Beaucoup au Liban ont imputé l’explosion à la négligence du gouvernement.

