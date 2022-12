Le milliardaire Ken Griffin poursuit l’IRS pour divulgation fiscale

Le milliardaire des fonds spéculatifs Ken Griffin a poursuivi l’IRS et le département du Trésor pour “divulgation illégale” de ses informations fiscales, intensifiant la bataille à Washington sur les déclarations de revenus divulguées de personnes super riches, dont Warren Buffett et Jeff Bezos.

Dans une plainte déposée mardi devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride, Griffin, fondateur et PDG de Citadel, accuse l’IRS d’avoir violé ses “obligations légales de sauvegarder et de protéger ses informations contre toute divulgation non autorisée”, et d’avoir délibérément et intentionnellement omis de ” établir des garanties administratives, techniques ou physiques appropriées » sur son système d’enregistrement.

Les réclamations découlent de l’inclusion de Griffin dans une série ProPublica en 2021 examinant les impôts payés par les principaux milliardaires comme Elon Musk et Carl Icahn, dont plusieurs n’ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu certaines années. ProPublica a utilisé les données fiscales de l’IRS fournies par une source anonyme, et on ne sait pas comment les données ont été obtenues.

Griffin a déclaré un revenu moyen de 1,7 milliard de dollars de 2013 à 2018, a déclaré ProPublica, citant ses déclarations de revenus. Un article de ProPublica axé sur L’opposition de Griffin à une mesure de vote dans l’Illinois – auquel il a dépensé 54 millions de dollars pour s’opposer – ce qui aurait augmenté sa facture fiscale de plus de 50 millions de dollars par an.

Griffin n’a pas été répertorié comme l’un des milliardaires qui ont payé des taux d’imposition nuls ou faibles au cours d’une année, et, en fait, les informations fiscales de ProPublica ont montré que Griffin paie un taux d’imposition effectif plus élevé que de nombreux hauts salariés. Cela a également montré qu’il était le deuxième contribuable américain entre 2013 et 2018.

Dans son procès, Griffin s’est dit “fier de son succès et a toujours cherché à payer sa juste part d’impôts”.

Il a déclaré qu’en 2019 ou après, “le personnel de l’IRS a exploité l’échec délibéré de l’IRS à établir des garanties administratives, techniques et physiques adéquates pour les systèmes de données et d’enregistrements de l’IRS afin de détourner des informations confidentielles sur les déclarations de revenus des contribuables américains les mieux rémunérés, y compris M. Griffin. , puis a illégalement divulgué ces documents à ProPublica pour publication.”

L’IRS et le Trésor n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les déclarations de revenus divulguées ont déclenché un tollé à Washington, qui continue de s’intensifier. L’inspecteur général de l’IRS et le ministère de la Justice enquêtent sur les divulgations, mais il n’y a eu aucune découverte ni accusation, et les républicains se disent frustrés par le manque de réponses.

En octobre, les membres républicains du comité des voies et moyens de la Chambre ont envoyé une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen disant que “le peuple américain ne sait toujours pas qui est responsable et comment le département du Trésor a permis que cela se produise”. Les républicains ont également souligné la fuite dans leur opposition aux 80 milliards de dollars de financement supplémentaire de l’IRS adoptés par les démocrates cet été.

Griffin était le deuxième plus grand donateur aux républicains lors des élections de mi-mandat, selon OpenSecrets, dépensant 60 millions de dollars pour les élections fédérales.

Des personnes proches de Griffin ont déclaré qu’il s’en prenait à l’IRS pour protéger la vie privée des Américains et s’assurer que des fuites similaires ne se reproduisent pas à d’autres à l’avenir.

“Les employés de l’IRS ont délibérément volé les déclarations de revenus confidentielles de plusieurs centaines de chefs d’entreprise américains prospères”, a déclaré Griffin dans un communiqué. “Il est inacceptable que les responsables gouvernementaux n’aient pas enquêté de manière approfondie sur ce vol illégal d’informations confidentielles et personnelles. Les Américains s’attendent à ce que notre gouvernement respecte les lois de notre pays en ce qui concerne nos informations privées et personnelles – qu’il s’agisse de déclarations de revenus ou de soins de santé. enregistrements.”