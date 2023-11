Le milliardaire John Malone tire la sonnette d’alarme sur l’entrée des grandes technologies dans le sport – The Hollywood Reporter

John Malone

Le président de Liberty Global, John Malone, a déclaré qu’il « tirait la sonnette d’alarme » sur l’entrée des grandes technologies dans l’écosystème médiatique, affirmant qu’elles « éroderaient » l’industrie de la radiodiffusion.

S’exprimant lors du Paley Media Summit à Manhattan mercredi, Malone, un investisseur milliardaire, a souligné l’achat par Amazon de Football du jeudi soir comme exemple d’un « monde réglementaire à l’envers », qui, selon lui, permet aux plateformes technologiques comme Amazon, qui ont des poches profondes et n’ont pas à payer de frais de transport, de facilement surenchérir sur les câblodistributeurs traditionnels. Cela pourrait à terme « détruire » le localisme dans les informations télévisées et les sports, a-t-il déclaré, tout en exhortant l’industrie de la radiodiffusion à s’exprimer et à lutter contre les réglementations qui permettent aux grandes technologies d’entrer dans l’espace.

“Je pense que la neutralité du réseau doit être remise en question par l’industrie de la radiodiffusion”, a déclaré Malone.

Il a ajouté qu’il pensait que les grandes entreprises technologiques « auraient déjà avalé les vieux médias » si les régulateurs antitrust le permettaient.

En ce qui concerne le streaming pur, Malone a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait une plus grande consolidation entre les plates-formes, affirmant que les « services de type bibliothèque » « se régleraient d’eux-mêmes et se résumeraient à une poignée d’entreprises prospères ».

Interrogé par Mike Fries, PDG de Library Global, lors de la ronde éclair s’il y aurait une fusion de deux grandes sociétés de médias historiques en 2024, Malone a répondu oui et a prédit que Paramount serait l’une d’entre elles.

Dans l’ensemble, Malone a déclaré qu’il s’attend à voir davantage d’accords comme celui conclu entre Comcast et Disney, qui proposait une partie du service de streaming de Disney dans son offre de télévision par câble. Cet accord élimine « le risque que tout explose d’un seul coup », a-t-il déclaré, faisant référence au déclin de la télévision linéaire et à la transition encore coûteuse vers le streaming.

“Tous les médias feraient mieux de trouver comment se regrouper avec l’ancienne distribution et se sauver les uns les autres, sinon ils seront tous dans la poêle”, a déclaré Malone.

Quant au projet de Disney de racheter la participation de Comcast dans Hulu, Malone a déclaré qu’il pensait que Disney devait le faire pour atteindre ses objectifs de streaming. Comcast, quant à lui, présente le meilleur bilan parmi les sociétés de médias traditionnelles, a-t-il déclaré, et il considère la vente de Hulu comme une « accumulation de poudre sèche » afin que la société puisse acheter d’autres actifs médiatiques lorsqu’elle sera en difficulté.

Malone, qui est l’actionnaire majoritaire de Warner Bros. Discovery, a ajouté qu’il pensait que le PDG David Zaslav faisait un « excellent travail » en désendettant l’entreprise.

“Je pense qu’il fait la première chose qu’il doit faire”, a déclaré Malone.

Il a ajouté qu’il pensait que la baisse de 16 pour cent des actions mercredi, à la suite du rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société dans lequel la société a déclaré un bénéfice en streaming de 111 millions de dollars, est survenue alors que les investisseurs examinaient les mauvais résultats publicitaires et que la direction a déclaré que la faiblesse du marché publicitaire pourrait continuer. dans l’année prochaine. Malone a déclaré qu’il n’était pas sûr si ces problèmes étaient dus à la faiblesse générale du marché publicitaire ou à une partie de la période de transition des publicités linéaires aux publicités avancées sur des plateformes telles qu’Amazon et Meta.