Le cofondateur d’Alibaba, Joe Tsai, est l’acheteur mystère derrière un accord d’appartement de 157 millions de dollars dans la tour de condos la plus prestigieuse de Manhattan, selon des personnes familières avec l’accord.

Tsai, qui possède également l’équipe NBA des Brooklyn Nets, a acheté deux appartements en copropriété de plein pied au 220 Central Park South en deux transactions totalisant 157,5 millions de dollars, selon des personnes proches de la transaction. L’achat marque ce qui serait la troisième maison la plus chère jamais vendue aux États-Unis. La maison la plus chère jamais vendue en Amérique se trouve dans le même immeuble – l’achat de quatre étages (51 à 53) par Ken Griffin pour 238 millions de dollars en 2019.

L’achat de Tsai s’étend sur deux étages (le 60e et un au-dessus) et offre une vue imprenable sur Central Park et le centre-ville de Manhattan. L’affaire comprend également un studio au 18ème étage, probablement pour le personnel.

Grâce en partie à l’achat de Griffin, ainsi qu’à des acheteurs de premier ordre comme Sting et Daniel Och, le 220 Central Park South a continué de monter en flèche même pendant la pandémie, et il est épuisé à plus de 90 %. Les unités achetées par Tsai se sont toutes deux vendues à un prix supérieur à leur prix de vente initial. Le 61e étage s’est vendu 51,4 millions de dollars l’an dernier, tandis que le 60e étage s’est vendu 50,9 millions de dollars.

Un porte-parole de Tsai n’a pas immédiatement commenté.

L’achat intervient à un moment sensible pour Tsai et Alibaba. Les actions d’Alibaba ont chuté d’un tiers depuis octobre et les autorités chinoises sévissent contre les grandes entreprises technologiques du pays pour limiter leur pouvoir et la portée de leurs données. Le co-fondateur d’Alibaba de Tsai, Jack Ma, s’est largement retiré de la vie publique après avoir critiqué les régulateurs chinois et Pékin a sabordé l’offre publique initiale de son géant de la fintech Ant.

Tsai reste vice-président exécutif et deuxième actionnaire d’Alibaba. Tsai, qui vaut environ 10 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaire’s Index.

Tsai est née à Taïwan, a fréquenté l’école dans le New Jersey et a vécu et travaillé à New York au milieu des années 90 en tant qu’avocate et cadre dans le capital-investissement. Après avoir fait fortune en Chine chez Alibaba, il partage son temps entre San Diego et Hong Kong. Il détient les passeports canadien et hongkongais.

Tsai a acheté une participation minoritaire dans les Brooklyn Nets en 2017 et a acheté le reste de l’équipe en 2019 ainsi que les droits d’exploitation du Barclay’s Center pour un total de plus de 3 milliards de dollars. Tsai siège également au conseil d’administration de NBA China et possède New York Liberty de la WNBA.

Tsai assiste souvent aux matchs des Nets et a déclaré au New York Post qu’il prévoyait de devenir plus visible à New York après avoir acheté l’équipe. « New York est une ville incroyable. J’ai une affinité pour New York », a-t-il déclaré au Post en 2019. « Mon premier emploi après la faculté de droit était à New York. J’ai rencontré ma femme ici. Donc New York pour moi est mon deuxième domicile. »

Désormais, il aura une maison encore plus grande pour sa résidence secondaire.