Le milliardaire Joe Lewis plaide coupable de délit d’initié

Lewis, 86 ans, a été accusé d’avoir transmis des informations sur ses entreprises à ses pilotes privés, amis, assistants personnels et partenaires amoureux.

Lewis a plaidé coupable de complot et de deux chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières dans le cadre d’un accord avec les procureurs.

Lewis a fondé la société d’investissement Tavistock Group, qui détient des participations dans un large éventail de sociétés immobilières, sportives, financières, énergétiques et des sciences de la vie.

Il a été classé 39e dans la liste des riches du Sunday Times 2023, avec une valeur estimée à plus de 5 milliards de livres sterling (6,4 milliards de dollars).

Il a été arrêté en juillet 2023 et inculpé de seize chefs de fraude en valeurs mobilières et de trois chefs de complot.

Les procureurs avaient allégué qu’entre 2013 et 2021, il avait abusé de son accès aux salles de conseil d’administration d’entreprises et transmis des informations privilégiées à ses contacts.

Il se serait ensuite connecté lui-même à son compte bancaire et aurait utilisé 700 000 $ pour investir dans l’entreprise, réalisant finalement un bénéfice de 849 000 $.

Dans un autre cas, Lewis aurait télégraphié à ses pilotes privés Patrick O’Connor et Bryan Waugh 500 000 $ chacun pour acheter des actions d’une entreprise, après les avoir informés avec des informations confidentielles.

Suite au prêt, M. O’Connor aurait envoyé un texto à un ami : « Le patron a prêté à Marty et moi 500 000 $ chacun pour cela » et « le patron a des informations privilégiées… sinon pourquoi nous ferait-il investir ».

M. O’Connor et M. Waugh ont également été accusés de fraude en valeurs mobilières.

L’acte d’accusation énumère d’autres incidents présumés au cours desquels M. Lewis aurait dit à ses amis, petites amies et employés d’investir dans des actions sur la base d’informations privilégiées.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, l’une des sociétés de Lewis, Broad Bay Ltd, a également plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières et a été condamnée à une amende de 50 millions de dollars (39 millions de livres sterling).

Dans un communiqué, M. Williams a déclaré : “Les plaidoyers de culpabilité d’aujourd’hui confirment une fois de plus – comme je l’ai dit en annonçant les accusations portées contre Joseph Lewis il y a à peine six mois – que la loi s’applique à tout le monde, peu importe qui vous êtes ou quel que soit votre patrimoine.”

“Je suis tellement embarrassé et je m’excuse auprès du tribunal pour ma conduite”, a-t-il déclaré.

Les accusations Lewis a plaidé coupable et sera passible d’une peine maximale totale de 45 ans de prison, bien que les directives fédérales prévoient une peine comprise entre 18 et 24 mois. L’accord de plaidoyer permet à Lewis de faire appel de la décision s’il est condamné à une peine de prison.

Lewis est né dans l’East End de Londres et a repris une entreprise de restauration lancée par son père avant de la vendre pour se concentrer sur la spéculation sur les devises et les investissements.

En 2007, il a pris une participation dans la société d’investissement Bear Stearns de Wall Street, mais aurait perdu plus d’un milliard de dollars lorsque la société a fait faillite lors de la crise financière de l’année suivante.

Résident de longue date des Bahamas, les conditions de libération sous caution de Lewis lui interdisaient de quitter les États-Unis et le limitaient à voyager entre ses propriétés à New York, en Floride et en Géorgie.