Un investisseur immobilier qui a fait fortune en court-circuitant des prêts hypothécaires à risque il y a plus de dix ans a déclaré vendredi à CNBC qu’il pensait que le marché immobilier actuel était dans une bulle.

« Absolument. Je pense que nous sommes dans une omni-bulle. Combien de temps cela dure-t-il? Cela dépend. Combien de temps gardez-vous le robinet ouvert et cet argent en circulation? » milliardaire Jeff Greene dit sur « Power Lunch ».

« Il y a tellement d’argent dans les bilans des entreprises … et les bilans des gens et leurs comptes bancaires que cela a simplement fait monter les prix de tout, mais à un moment donné, cela doit cesser », a déclaré Greene.

Le marché du logement a été l’un des éléments les plus solides de l’économie américaine pendant la pandémie de coronavirus, qui a également mis des millions de personnes au chômage et déclenché une récession.

Les taux hypothécaires ont été historiquement bas, et la montée du travail à distance a donné aux Américains une plus grande flexibilité dans leur lieu de résidence. Les prix des maisons se sont envolés alors que la forte demande s’est heurtée à une offre faible.

Greene n’est pas la première personne à suggérer que le marché surchauffe, bien que son précédent pari contre le marché immobilier au milieu des années 2000 rend ses propos de vendredi remarquables. Récemment, Google recherche « Quand le marché du logement va-t-il s’effondrer? » ont augmenté de façon spectaculaire.

« Quand vous voyez les prix augmenter comme ils ont augmenté, vous devez vous demander: pourquoi est-ce arrivé? » Greene a déclaré, affirmant que la réponse robuste de la politique monétaire et budgétaire à la pandémie avait joué un rôle clé.

« À mon avis, cela s’est produit à 80% en raison de l’extraordinaire quantité de liquidités dans l’économie, à 20% en raison des fondamentaux », a-t-il déclaré. L’investisseur a également souligné la hausse des coûts du bois, suggérant qu’une inflation importante se manifestera dans diverses parties de l’économie à mesure qu’elle se remettra de la crise.

« Je pense que nous allons avoir une inflation que personne … ne prévoit que ce soit, et cela va devoir conduire à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés et cela va ralentir tous ces marchés », a déclaré Greene.