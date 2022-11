Le milliardaire Jeff Bezos poursuivi en justice par une femme de ménage qui “a dû sortir par la fenêtre pour accéder aux toilettes”

Une femme de ménage qui poursuit le milliardaire d’Amazon Jeff Bezos affirme qu’elle a dû sortir d’une fenêtre pour avoir accès à des toilettes.

Mercedes Wedaa a également déclaré qu’elle travaillait régulièrement des quarts de 14 heures sans pause.

Jeff Bezos est poursuivi en justice pour avoir affirmé que sa femme de ménage n’avait pas accès aux toilettes Crédit : AFP

Son procès prétend que les nettoyeurs n’étaient pas autorisés à entrer dans la maison, sauf pour travailler – donc quand ils avaient besoin des toilettes, ils devaient sortir d’une fenêtre de la buanderie pour se rendre à un chemin qui menait à un en bas.

Wedaa – qui a passé trois ans à travailler au domicile du magnat de l’Internet à Seattle, aux États-Unis – affirme que le personnel aurait des infections des voies urinaires parce qu’il ne pouvait pas aller aux toilettes pendant de longues périodes.

Elle a ajouté qu’elle et d’autres membres du personnel hispaniques étaient victimes de discrimination raciale et de “conditions dangereuses et insalubres” avant d’être licenciée.

Wedaa a commencé à travailler au domicile de Bezos en septembre 2019 et dirigeait une équipe de cinq à six personnes fin 2021.

Harry Korrell, un avocat de Bezos, 58 ans, a déclaré que les allégations “manquaient de fondement” et a affirmé que Wedaa avait exigé un paiement d’une valeur d’environ 8 millions de livres sterling avant de déposer la plainte.

Il a ajouté: “Elle était responsable de ses propres heures de pause et de repas, et il y avait plusieurs salles de bains et salles de pause disponibles.”