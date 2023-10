Respectueusement, Narayana Murthy ji, même si le travail acharné est crucial, une semaine de travail de 70 heures peut entraîner un risque d’épuisement professionnel et étouffer la créativité. Dans le #IA et #technologie À notre époque, favoriser un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée peut stimuler l’innovation et la productivité, faisant de l’Inde un concurrent mondial.

– Vishal Gondal (@vishalgondal) 26 octobre 2023