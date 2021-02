L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a récemment été interrogé sur Twitter au sujet d’accusations de ne pas verser de fonds de retraite aux employés de Tesla. Compte tenu de la richesse que Tesla et SpaceX apportent chaque année, les gens se sont demandé pourquoi ils ne contribuaient pas à la caisse de retraite de l’employé: 401 (ok) qui est le compte de retraite le plus couramment utilisé aux États-Unis d’Amérique. Dans ce schéma, un travailleur ajoute une part de son salaire pour l’épargne qui est égalée par les employeurs – ce que l’homme le plus riche du monde n’a pas fait au cours des trois dernières années, selon un rapport financier.

Le journaliste financier Rob Kozlowski a partagé un rapport de @pensionnews et a déclaré: « @ Teslaskips 401 (k) match pour une troisième année consécutive. »

Ce tweet a ensuite été repris par la journaliste de NBC Stephanie Ruhle, qui a cité ce Tweet et a même tagué le propriétaire Musk. «Que me manque-t-il? Tesla a payé des milliards à @elonmusk et ils ne veulent pas égaler les 401K des employés? Est-ce que je me trompe? » elle a demandé.

À la surprise de tout le monde, Musk a répondu au Tweet pour offrir une explication: «Tout le monde chez Tesla reçoit des actions. Ma composition est composée d’actions / options, que je ne retire pas de la table. C’est ce qui vous manque », a déclaré Musk.

En fait, Musk ne ment pas. Dans un article de 2020 de Electrek, il est clair que Musk offre à ses employés un choix d’actions en guise de compensation. Selon le site Web, il n’est pas rare que les entreprises de technologie offrent des actions à titre de compensation, donc Tesla ne fait rien d’illégal ou d’unique. Ce qui est rare, cependant, c’est que la plupart des constructeurs automobiles (Tesla est avant tout un constructeur automobile, bien que mêlé à la technologie) n’offrent pas de rémunération en actions pour tous les employés, qu’il s’agisse d’associés de production et de vendeurs, dans toute l’organisation.

« Avec la récente augmentation majeure du cours des actions (plus de 200% cette année seulement), les actions Tesla créent un groupe de nouveaux millionnaires Tesla », affirme le journaliste.

Mais il y avait aussi un inconvénient qui stipule que Tesla a réduit la rémunération de nombreux employés, en particulier dans le personnel de vente, au cours des dernières années.

Twitter, comme pour tout ce qui concerne Musk, est resté profondément divisé.

La beauté de Twitter: obtenir la réponse directement. C’est une victoire pour tous les employés et un excellent moyen d’inciter tout le monde à être là et à optimiser la productivité. Comment est-il structuré? S’il s’agit d’une «composition basée sur le partage», cela compte-t-il comme une dépense ensuite ajoutée au résultat ajusté? – Stephanie Ruhle (@SRuhle) 9 février 2021

Il vous ment Stephanie. Bien sûr, il existe des options d’achat d’actions, mais ce n’est même pas à distance une compensation pour l’employé moyen. Leur structure d’acquisition est un gâchis et ils n’ont pas les liquidités pour sauvegarder ces actions. Sans le prix de l’action gonflé, ils seraient foutus. – Joe G🍴🎭🎼 (@redhotnerd) 9 février 2021

J’ai investi un maigre 5 actions dans Tesla mi-2020 et maintenant plus de 100%. Mon taux de rendement au 4T 2020 pour mes 401k était de 13%. Si j’étais un employé de Tesla, l’option du match entre actions et 401k est une évidence !! – jacque w (@ wulwick28) 9 février 2021

Pourquoi Enron me vient-il à l’esprit … sur une note sérieuse, encourager les employés à prendre des décisions sur le cours des actions à court terme risque d’ouvrir la porte à de mauvaises décisions et de décourager l’épargne-retraite: une réflexion centrée sur l’employeur, pas une réflexion centrée sur l’employé – Patrick Murray (@intelpatrick) 9 février 2021

Il leur donne des actions, mais les congédie avant qu’ils ne puissent se vêtir.@RBReich déjà traversé cela – Paul Smith (@GreatPaul_Smith) 9 février 2021

Cela signifie que vous ne pouvez pas égaler les contributions 401 (k)? Assez bizarre. – AM (@ AvocadoMan2020) 9 février 2021

@QTRResearch Ainsi, les employés de tesla, tout l’avenir financier / retraite dépend de l’entreprise pour laquelle ils travaillent? Cela ne peut pas se retourner du tout – Sordi 🐬 (@FinsOrDie) 9 février 2021

Musk a récemment fait monter en flèche les taux des actions Bitcoin et Dogecoin après avoir montré son « soutien » aux crypto-monnaies.