Le milliardaire du concessionnaire automobile que personne ne connaît

Terry Taylor possède plus de 120 concessions à travers le pays, mais peu de gens savent grand-chose de lui : « Il est comme Batman. »

Par Devin Sean Martin Contributeur

Ô Dans un après-midi étouffant de novembre à West Palm Beach, en Floride, Terry Taylor décroche le téléphone dans son bureau au bord de l’eau.

“Je sais que vous avez contacté pratiquement toutes les personnes que je connais”, dit-il d’une voix traînante et grisonnante du sud, “donc, je pense qu’il est temps que vous ayez de mes nouvelles.”

Après des semaines passées à essayer de joindre Taylor – l’insaisissable milliardaire derrière l’un des plus grands groupes de concessionnaires automobiles aux États-Unis – ou toute personne connaissant quelque chose à son sujet, la nouvelle est finalement revenue à l’homme lui-même.

“Je n’ai jamais eu en tête de chiffre quant à la taille à atteindre ou à la taille pour rester”, déclare le milliardaire Terry Taylor, l’un des plus grands propriétaires de concessions automobiles du pays. Clay Wieland

« J’accepterai de répondre à quelques questions », déclare Taylor, qui admet que ses tentatives de secret sont intentionnelles. L’homme de 72 ans ne s’est jamais présenté à un entretien. En fait, il siège rarement à quoi que ce soit, sautant à la plupart des réunions, même avec ses propres associés, et n’acceptant de se présenter à des congrès ou à des conférences qu’à la condition de n’être présenté à personne.

“Il est comme Batman”, dit une source. “On entend parler de lui et on admire son travail, mais personne ne l’a jamais vraiment vu dans la vraie vie.”

Pendant quatre décennies, Taylor a construit tranquillement un empire tentaculaire dans l’ombre, même s’il existe de nombreux signes de lui si vous savez où chercher. Après avoir reçu un pourboire d’une source de longue date, Forbes a commencé à se pencher sur Taylor et ses services de gestion automobile, à parcourir des dizaines de dossiers commerciaux en Floride et à parler à huit personnes qui le connaissaient, notamment des analystes, des concessionnaires automobiles concurrents et des partenaires commerciaux.

En tout, Forbes estime la valeur nette de Taylor à 1,9 milliard de dollars. La majeure partie est liée à sa participation estimée à 75 % dans Automotive Management Services, qui possède plus de 120 concessionnaires à travers l’Amérique et vaut environ 1,6 milliard de dollars, selon nos calculs. Mais, comme l’alter ego de Batman, Bruce Wayne, Taylor a aussi un penchant pour la belle vie. Il a dépensé au moins 180 millions de dollars pour des maisons somptueuses, dont 30 millions de dollars pour le penthouse de Tommy Hilfiger à New York en 2019 ; il possède également un jet privé de 45 millions de dollars avec ses initiales TT sur la queue.

je Cela fait environ un demi-siècle que Taylor s’est lancé dans la vente de voitures. Son père, Warren Taylor, a ouvert un terrain Ford d’occasion à Daytona Beach après son retour d’un séjour de quatre ans dans le Corps des Marines. Terry a travaillé chez le concessionnaire lorsqu’il était adolescent, et les dossiers commerciaux de Floride montrent qu’il a été nommé vice-président en 1975, alors qu’il n’avait que 23 ans. Peu de temps après, son père a décidé de vendre.

“Ce n’était pas une entreprise familiale”, dit-il. “On ne m’a rien donné”

Utilisant l’argent récolté en travaillant pour son père, Taylor s’est lancé dans l’entreprise en achetant son premier concessionnaire de voitures neuves, vendant des Ford, à Daytona Beach en 1982.

“Il portait toujours des chemises ou des costumes fraîchement repassés, même en Floride avec la chaleur, et cela a en quelque sorte amélioré le jeu de tout le monde”, explique Gary Yeomans, qui dirige cette concession depuis près d’un demi-siècle. « Il avait cette mémoire photographique. Il peut donner les chiffres de tout ce qu’il possède. Vous ne pouvez rien obtenir de lui.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Taylor achète d’autres concessionnaires dans le nord de la Floride, vendant cette fois de nouveaux modèles de Ford et de Toyota.

“J’en achetais un ou deux ici et trois là, selon les conditions du marché”, se souvient-il. “J’ai eu recours à des prêts, principalement en espèces”

Il peut être relativement facile de transformer un concessionnaire en plusieurs, selon Ray Ciccolo, propriétaire de 13 concessionnaires dans la région de la Nouvelle-Angleterre, à condition de gagner la confiance des bonnes personnes.

“Une fois la [brand] Le constructeur a un peu plus confiance en vous, et la banque voit que vous avez démontré que vous pouvez diriger une concession prospère, elle est un peu plus flexible avec les conditions financières », dit-il. “C’est un peu un effet domino une fois que vous avez quelques concessionnaires à votre actif.”

Lorsque Taylor a commencé à s’étendre en dehors de la Floride, entre le milieu et la fin des années 1980, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas gérer lui-même tous les sites. Il a donc commencé à s’associer avec ses directeurs généraux pour s’assurer que son vaste empire automobile reste bien géré.

Il s’est d’abord adressé à Yeomans, le premier manager qu’il ait jamais embauché. En 1986, Taylor lui vendit 25 % de la concession que Yeomans dirigeait en tant qu’employé salarié depuis quatre ans. «J’étais reconnaissant», dit Yeomans. « Ce n’est pas très courant du tout. Vous ressentez un niveau de fierté différent à l’égard de quelque chose lorsque vous en êtes propriétaire et qu’il ne s’agit pas seulement d’un travail.

Yeomans reste directeur général et détient toujours 25 % de la concession, désormais appelée Gary Yeomans Palm Beach Ford. (Il ne dirait pas combien il a initialement payé pour sa mise ni combien elle vaut maintenant.)

Alors que Taylor continuait à racheter des concessions au cours des années 90, il retenait souvent le directeur général en exercice d’une concession nouvellement acquise, lui offrant ses capitaux propres pour continuer à gérer l’entreprise sur le terrain tandis que Taylor conservait la participation majoritaire. Il y a maintenant environ 100 directeurs généraux dans le réseau de Taylor qui détiennent chacun une participation d’environ 25 %, selon Taylor.

“Une grande partie du succès dans ce secteur dépend des gens”, déclare Taylor. “Quand on a les bonnes personnes, on réussit normalement.”

Dans les années 2000, Taylor avait commencé à monter en gamme, avec des marques de voitures de luxe comme Mercedes, Lexus et Porsche occupant une part croissante de son empire et de ses résultats financiers. Les concessionnaires haut de gamme génèrent souvent des revenus deux fois plus élevés que leurs homologues de marques grand public, selon les analystes de l’industrie automobile.

B Mais la récession a frappé durement Taylor et d’autres concessionnaires automobiles, les ventes de voitures ayant chuté de plus de 30 %. Les concessionnaires ont commencé à faire faillite, arrivant sur le marché à des « rabais importants », selon Daniel Imbro, analyste de l’industrie automobile chez Stephens.

Taylor a réussi à rester à flot grâce au nombre de concessionnaires dont il disposait et à la manière dont les différents sites pouvaient partager des informations et s’appuyer sur d’autres services à marge plus importante comme le financement, l’entretien et la vente de pièces.

Taylor a profité de sa position plus forte et a acquis de nombreux autres concessionnaires à bas prix. Bien qu’il ne dise pas précisément combien il en a acheté à l’époque ni combien il a payé, il estime que le nombre de ses concessionnaires a augmenté d’environ 15 % au début des années 2010. “Ce n’est évidemment pas quelque chose que nous avions prévu et que nous ne voudrions pas vraiment que cela se produise, mais c’était une opportunité et nous en avons profité”, a déclaré Taylor. “Il y avait beaucoup de concessions à vendre.”

L’une des acquisitions les plus importantes de Taylor a été le rachat de 15 concessionnaires d’Alexander Automotive, basé au Tennessee, qu’il a acheté pour un montant non divulgué en avril 2011, selon la Federal Trade Commission.

À mesure que l’entreprise grandissait, Taylor s’efforçait de rester dans l’ombre. Contrairement à d’autres magnats de la concession, il n’a jamais donné son nom à aucun d’entre eux. “C’est une industrie où les propriétaires ont un grand ego, et ils donnent généralement leur nom à leurs concessionnaires et sur chaque voiture, leur nom est bien en évidence au dos, mais c’est une anomalie parce qu’il est exactement le contraire”, a déclaré Ciccolo. Automotive Management ne répertorie même pas le nombre de concessionnaires qu’elle possède sur son site Web ou dans les communiqués de presse.

Étant donné que chacune de ses concessions est enregistrée en tant que société ou société à responsabilité limitée, il est presque impossible de savoir combien il possède au total. Il y a un problème : les SARL ont tendance à suivre le même format de titre : TT, les initiales de Taylor, suivies de l’emplacement du concessionnaire. TT de Palm Bay Inc., par exemple, est le véritable nom de « Gary Yeomans Palm Bay Ford », bien que vous ne le trouviez écrit nulle part en dehors d’un registre d’entreprises. Forbes découvert 40 de ces SARL.

“J’aime garder un profil bas”, dit Taylor. “Cela rend les choses beaucoup plus faciles.”

Cette approche n’est pas toujours sous son contrôle. En 2017, l’un des directeurs de la concession Taylor a intenté une action en justice contre lui pour fraude. Michael Petrello, à qui Taylor a prêté 980 614 $ en 2014 pour acheter une participation de 20 % dans un concessionnaire Ford Lincoln au Tennessee, a accusé Taylor d’avoir canalisé l’argent du concessionnaire dans ses propres poches, selon des documents judiciaires.

Entre 2014 et 2017, a allégué Petrello, Taylor a gonflé les coûts des services et retenu les revenus de Petrello. La poursuite indiquait également que Taylor avait agi ainsi en partie pour forcer Petrello à revendre sa part.

Devant le tribunal, l’avocat de Taylor s’est battu pour garder secret le nombre de concessionnaires qu’il possède, affirmant que ce chiffre est “hautement exclusif”, bien que Taylor ait admis l’avoir fait. Forbes que c’est “plus de 120”.

L’affaire a été réglée en 2018 dans des conditions non divulguées. Petrello n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Forbes.

“Disons simplement que nous n’étions pas d’accord sur la manière de gérer une concession automobile”, dit Taylor, ajoutant : “un désaccord dans ma vie avec probablement plus de 150 associés constitue un assez bon bilan, à mon avis.”

Ces partenariats ont aidé Taylor à vivre trop fabuleusement pour vraiment se cacher. Il possédait un yacht de 30 millions de dollars, le Mia Elise II, qu’il a vendu en décembre. Et il possède au moins sept maisons, pour lesquelles il a payé 180 millions de dollars (leur valeur est aujourd’hui estimée à 270 millions de dollars). Sa résidence principale est un manoir au bord de l’eau de 115 millions de dollars à Palm Beach, où lui et sa famille vivent depuis 2003. Sa collection de maisons est apparemment devenue si lourde qu’il n’a pas reconnu l’adresse d’une propriété de Floride sous son nom lors du premier contact. par Forbesmême s’il s’est vite rappelé qu’il s’agissait d’un logement qu’il avait acheté pour sa mère en 2022 pour 7,5 millions de dollars.

Lorsqu’il n’est pas chez lui ou à 35 000 pieds d’altitude en route vers l’un de ses concessionnaires les plus éloignés, Taylor se trouve probablement dans son bureau au bord de l’eau à West Palm Beach, avec plusieurs centaines d’autres employés, dont la plupart passent leur temps à chercher des opportunités d’expansion.

“Je fais toujours la même chose qu’il y a 30, 20 ou 10 ans”, dit Taylor. “Je suis toujours à notre quartier général la plupart du temps.”

Yeomans est d’accord : « Taylor n’a pas beaucoup changé depuis son…