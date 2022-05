Le milliardaire des fonds spéculatifs Dan Loeb semble courtiser le maire de New York, Eric Adams, à propos des écoles à charte

Le milliardaire des fonds spéculatifs Dan Loeb semble se rapprocher du maire de New York, Eric Adams, après avoir versé 1 million de dollars au comité d’action politique qui l’a aidé à se faire élire, selon des personnes proches du dossier.

Adams et Loeb ont eu plusieurs discussions privées depuis qu’Adams a prêté serment plus tôt cette année, se concentrant principalement sur le projet passionnel de Loeb: les écoles à charte de la ville, ont expliqué ces personnes, demandant à ne pas être nommées pour discuter librement des discussions de Loeb et Adams. Loeb a longtemps été l’un des partisans des écoles à charte les plus riches de la ville et a été l’ancien président de la Success Academy, qui gère un réseau d’environ 50 écoles à New York et affiche des scores plus élevés aux tests standardisés que la plupart des écoles publiques et privées.

L’élection d’Adams a marqué un changement dans les relations de la ville avec les écoles à charte de l’ancien maire de New York Bill de Blasio , qui favorisait les écoles publiques par rapport aux écoles financées par l’État mais gérées de manière indépendante. Les écoles à charte ont plus de liberté pour définir leur programme et sont considérées comme une alternative gratuite aux écoles publiques et privées.

Adams a été invité au gala de printemps de la Success Academy le 25 avril, selon des personnes proches de l’événement. Le dîner rendait hommage à l’ancien maire Mike Bloomberg qui plans annoncés la semaine précédente pour lever 50 millions de dollars pour les écoles à charte de New York. Loeb, qui siège toujours au conseil d’administration, a fait don de 250 000 $ au dîner, selon son site Web.

La contribution a permis à Loeb d’avoir des sièges de type VIP lors de l’événement, avec une table pour 10 personnes, a indiqué le site.

Bien que le porte-parole d’Adams, Fabien Levy, ait déclaré que le maire n’avait pas assisté à l’événement, d’autres personnes proches du maire pensent qu’Adams a reçu une invitation en raison de ses liens avec Loeb.

“Le maire a répété à plusieurs reprises qu’il était prêt à travailler avec n’importe qui et tout le monde pour construire une ville plus prospère pour tous les New-Yorkais, mais nous ne discutons pas de conversations privées”, a déclaré Levy.

Une porte-parole de Success Academy a déclaré qu’Adams avait été invité en raison de son rôle essentiel dans le système éducatif de la ville.

“Il est le maire de New York, et la réussite éducative des enfants de New York est d’une importance primordiale”, a déclaré Ann Powell, porte-parole du réseau d’écoles à charte, à CNBC dans un e-mail. Un porte-parole de Loeb a refusé de commenter les conversations privées de l’exécutif de Wall Street.

Les écoles à charte sont financées par les contribuables de New York avec des fonds du gouvernement fédéral ou des subventions de fondations privées. À New York, les écoles à charte sont considérées comme des écoles publiques mais fonctionnent indépendamment des districts scolaires traditionnels.

Les écoles reçoivent initialement une charte de cinq ans soit par le conseil d’administration de SUNY, soit par le conseil d’administration de l’État de New York. Les chartes des écoles pourraient inclure des normes pour la performance des tests, les taux de réussite ou d’autres exigences opérationnelles.

Les critiques et les partisans des écoles à charte se sont disputés pour savoir si ces institutions avaient retiré le financement public critique des écoles publiques traditionnelles.

Adams a indiqué qu’il souhaitait maintenir le plafond statutaire des écoles à charte qui limite le système à 460 écoles à travers l’État., mais il veut aussi dupliquer des institutions qui ont fait leurs preuves, Chalkbeat New York, qui rapports sur le système d’éducation de la ville, rapporté à la fin de l’année dernière.

Proposition de budget 2023 de la gouverneure de New York, Kathy Hochul boosté le financement par étudiant de 16 844 $ pour les écoles à charte Big Apple de 4,7 %. L’accord budgétaire final, cependant, n’a pas levé le plafond légal sur le nombre de charters autorisés dans l’ensemble de l’État.

Le mandat de Loeb en tant que président du conseil d’administration de la Success Academy en 2017 a été marqué par la controverse après qu’il attaqué La sénatrice de l’État de New York, Andrea Stewart-Cousins, dans un message Facebook raciste.

“Pendant ce temps, des hypocrites comme Stewart-Cousins ​​qui paient allégeance à de puissants voyous et patrons syndicaux font plus de mal aux personnes de couleur que quiconque a déjà enfilé une cagoule”, a déclaré Loeb, invoquant le Ku Klux Klan pour critiquer Stewart-Cousins, qui est noir. , selon le New York Times. Elle est la chef de la majorité au Sénat de l’État depuis 2019.

Loeb a ensuite démissionné de son poste de président et s’est depuis excusé pour le poste.

Il a l’habitude de faire des dons aux candidats des deux côtés de l’allée, ce qui en fait un allié potentiellement riche pour Adams s’il se présente à la réélection en 2025.

Loeb a signalé à ses alliés qu’il avait l’intention de contribuer aux courses de l’État de New York au cours des derniers mois du cycle électoral de 2022, selon une personne informée à ce sujet. Et il a essayé de cultiver des alliances politiques à travers le pays et le spectre politique.

En mars, il a fait don de 250 000 $ au Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC dirigé par des alliés du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., Qui vise à élire des républicains au Sénat, selon les données du Center for Responsive Politics non partisan.

Le même mois, il a donné 250 000 dollars au Congressional Leadership Fund, un super PAC qui soutient les candidats du GOP House, et 125 000 dollars à la majorité démocrate pour Israël.