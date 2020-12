Phillip Faraone / Getty Images

Ellison est le dernier géant de la Silicon Valley à quitter la Californie au milieu de la pandémie de coronavirus.

Larry Ellison, l’une des personnes les plus riches du monde, a déménagé dans l’État d’Hawaï. Il est le dernier milliardaire à quitter la Californie en 2020.

Ellison, le fondateur du géant du logiciel Oracle, a fait la divulgation aux employés dans une note à l’échelle de l’entreprise lundi après-midi après qu’Oracle a annoncé qu’il déménageait son siège social à Austin, au Texas. Ellison a déclaré qu’il avait reçu une vague de demandes de renseignements sur son intention de déménager au Texas à la suite de l’annonce d’Oracle.

« La réponse est non. J’ai déménagé dans l’État d’Hawaï et j’utiliserai la puissance de Zoom pour travailler depuis l’île de Lanai », a déclaré Ellison, en signant l’e-mail avec un« Mahalo ».

Ellison, qui plus que d’autres milliardaires de la technologie a montré un éclair d’opulence, possède presque toute l’île de Lanai.

La divulgation d’Ellison intervient quelques jours à peine après qu’Elon Musk, un proche associé d’Ellison, ait confirmé qu’il avait déménagé au Texas en partie à cause des opérations commerciales de Tesla et SpaceX. Un certain nombre de milliardaires de la technologie ont exprimé leur mécontentement à l’égard du climat des affaires et de la politique fiscale de la Californie, ce qui serait extrêmement important pour quelqu’un comme Ellison, qui a une valeur nette de plus de 80 milliards de dollars.

Oracle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.