Le milliardaire crypto Sam Bankman-Fried se blâme pour l’effondrement de FTX et admet qu’il s’est foutu en l’air

Sam Bankman-Fried de FTX tweeté jeudi matin qu’il est “désolé”, admettant qu’il “a merdé” et “aurait dû faire mieux”. La publication intervient alors que l’ancien héros du secteur de la cryptographie demande des milliards de dollars pour éviter la faillite.

Ce fut une chute rapide de grâce pour FTX cette semaine. Plus tôt cette année, l’échange était évalué à 32 milliards de dollars, mais maintenant, Bankman-Fried cherche à nouveau quelqu’un pour soutenir FTX après que l’échange rival Binance se soit retiré d’un accord pour l’acquérir.

“J’aurais aussi dû communiquer plus récemment”, a écrit Bankman-Fried. “De toute évidence, j’avais les mains liées pendant la durée de l’éventuel accord avec Binance ; je n’étais pas particulièrement autorisé à dire grand-chose publiquement. Mais bien sûr, c’est sur moi que nous nous sommes retrouvés là en premier lieu.”

Le PDG de FTX a également fourni les dernières informations sur l’état d’avancement de son échange cryptographique assiégé.

En excluant ses activités aux États-Unis, Bankman-Fried affirme que ses opérations internationales ont une valeur marchande totale des actifs et des garanties qui est supérieure aux dépôts des clients, mais il dit que c’est “différent de la liquidité pour la livraison – comme vous pouvez le voir d’après l’état de retraits.”

“L’histoire complète ici est un détail, mais à un niveau très élevé, j’ai merdé deux fois”, a écrit Bankman-Fried.

Le PDG de FTX a déclaré que sa première erreur était un mauvais étiquetage interne des comptes bancaires, ce qui signifiait qu’il était “substantiellement à côté” de son sens de la marge des utilisateurs. “Je pensais que c’était beaucoup plus bas.”

Dimanche, il dit que la bourse a enregistré environ 5 milliards de dollars de retraits, qu’il a qualifiés de “plus importants avec une marge énorme”.

Bankman-Fried dit que sa priorité numéro un “de loin” est “de bien faire avec les utilisateurs”. À cette fin, il dit que lui et l’équipe passent la semaine à faire tout ce qu’ils peuvent pour lever des liquidités.

“Je ne peux rien promettre à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Mais je vais essayer.”

Le chef de FTX dit également qu’ils sont en pourparlers avec un certain nombre de joueurs sur les prochaines étapes.

Quelques heures après que Binance a annulé son accord pour acquérir FTX, Justin Sun – le fondateur du tron ​​de crypto-monnaie — tweeté à 22 heures mercredi qu’il “mettait en place une solution” avec l’échange cryptographique FTX de Sam Bankman-Fried pour “ouvrir une voie à suivre”.

Sun était léger sur les détails de l’arrangement, mais il a dit que son équipe avait été “travailler 24 heures sur 24 pour éviter une nouvelle détérioration” et a ajouté qu’il croyait que la situation était “gérable” en suivant “l’approche holistique” qu’il mettait en place avec ses partenaires.

Bien que Bankman-Fried ait retweeté le message, on ne sait pas si Sun envisage d’acquérir FTX dans le cadre d’un accord similaire à celui annoncé avec Binance plus tôt cette semaine – ou s’il travaille simplement pour renflouer ceux qui détiennent le jeton tron ​​sur l’échange assiégé.

Il est également possible que le message ne se matérialise en aucune action.

L’homme d’affaires d’origine chinoise a été impliqué dans de nombreuses controverses et cascades publicitaires dans le passé. En 2019, il a payé 4,6 millions de dollars pour déjeuner avec le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, pour ensuite annuler brusquement. Le déjeuner a finalement eu lieu en 2020. Il a été accusé d’avoir copié sans scrupule d’autres technologies, y compris la blockchain Ethereum et le stablecoin algorithmique effondré terraUSD, pour ses propres efforts, comme CNBC l’a précédemment rapporté.

FTX a déclaré dans un e-mail à CNBC que ce qui a été partagé via Twitter sont les seules déclarations officielles que FTX publiera pour le moment.

“Chaque centime de cela – et des garanties existantes – ira directement aux utilisateurs, à moins ou jusqu’à ce que nous ayons fait ce qu’il fallait”, a-t-il promis.

“Après cela, les investisseurs – anciens et nouveaux – et les employés qui se sont battus pour ce qui est bon pour leur carrière, et qui n’étaient responsables d’aucun des ratés.”

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.