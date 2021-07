Les accusations portées contre le milliardaire autodidacte étaient liées à un différend foncier entre la société agricole de Sun, le groupe Dawu, et un concurrent appartenant à l’État.

Sun a été jugé en secret par un tribunal de Gaobeidian près de Pékin. En plus du long séjour en prison, il a été condamné à une amende de 3,11 millions de yuans (475 000 $).

Il a été arrêté par les autorités en novembre, avec 19 membres de sa famille et associés, après que des employés de Dawu ont tenté d’empêcher une entreprise publique de démolir un bâtiment d’entreprise en août 2020. Selon un article de Sun sur les réseaux sociaux, plus de 20 personnes ont été blessés lors d’un affrontement avec la police.

L’équipe juridique de Sun a déclaré que les procureurs ont allégué que le groupe Dawu avait agi de manière trompeuse envers ses employés, interférant avec les tâches administratives du gouvernement et provoquant une instabilité politique. Le milliardaire a fait face à une multitude d’autres accusations, notamment l’exploitation minière illégale et l’occupation illégale de terres agricoles.

Cependant, Sun aurait revendiqué une certaine responsabilité pour des fautes, notamment la publication de messages en ligne et des erreurs non spécifiées sur la « question foncière ». Il a dit qu’il souhaitait assumer les charges, même si elles étaient sévères, en échange de la libération des autres.

Sun – un « membre exceptionnel du parti communiste » autoproclamé – a déclaré en réponse aux allégations contre son entreprise que le groupe Dawu était « totalement socialiste, tout le monde est sur la voie de la prospérité commune, et les employés de Dawu vivent très bien », selon son équipe.

Les avocats du milliardaire ont déclaré que le secret du procès « violé les directives légales et ne protégeait pas les droits de litige du défendeur ».

Le conflit foncier n’est pas la première fois que le milliardaire éleveur de porcs se heurte au Parti communiste chinois (PCC).

Au début des années 2000, il dirigeait un site Web qui critiquait les banques d’État, qu’il accusait de négliger les investissements ruraux tout en canalisant l’épargne des résidents ruraux vers des projets urbains.

En 2003, il a été inculpé de « collecte de fonds illégale » après avoir, semble-t-il, effectué des dépôts illégaux sans l’approbation de la Banque populaire de Chine. Au lieu de cela, il a sollicité des investissements pour son entreprise auprès d’amis et de voisins.

Après avoir abandonné ses appels pour l’affaire, la peine a été suspendue et Sun a reçu une probation.

Plus récemment, en 2019, il a critiqué la gestion par le gouvernement de l’épidémie de peste porcine, a publiquement contesté l’ampleur de l’épidémie, affirmant qu’elle était bien plus grave que ne l’avaient dit les responsables. Il a signalé qu’environ 15 000 porcs de ses fermes étaient morts de la maladie et a publié des photos des animaux morts en ligne.

