Le milliardaire chinois de la technologie derrière la version asiatique d’Amazon, qui a été retiré de sa propre émission de télévision après avoir été victime du président Xi Jinping, n’aurait pas été vu en public depuis plus de deux mois.

Jack Ma, l’un des magnats les plus prospères et les plus francs de Chine, a critiqué les régulateurs financiers et les banques publiques du pays dans un discours incendiaire à Shanghai fin octobre.

Il a appelé à la réforme d’un système qui « étouffe l’innovation commerciale » et a averti que la croissance économique serait étranglée si le crédit était suspendu, assimilant la réglementation bancaire mondiale à un « club des personnes âgées ».

Le discours a énormément irrité le gouvernement chinois, qui a considéré le discours comme une attaque contre l’autorité du Parti communiste, et a conduit à une répression extraordinaire des activités commerciales de Ma.

En novembre, les responsables de Pékin ont «habillé» Ma et suspendu l’offre publique initiale à succès de 37 milliards de dollars de son groupe Ant sur l’ordre direct du président Xi, rapporte le Wall Street Journal.

Ils ont ensuite conseillé à Ma de rester en Chine avant de lancer une enquête anti-monopole sur le groupe Alibaba de Ma la veille de Noël, selon Bloomberg. Pékin a également ordonné à la société de technologie financière de Ma, Ant Group, de réduire ses opérations.

Ma a ensuite mystérieusement disparu de son émission télévisée de style Dragons ‘Den, Africa’s Business Heroes, juste avant la finale de novembre, tandis que sa photo a été effacée de la page Web du jury de l’émission.

Un porte-parole d’Alibaba a déclaré au Financial Times que Ma ne pouvait plus faire partie du jury « en raison d’un conflit d’horaire ».

Mais des semaines avant la finale, Ma a tweeté qu’il « ne pouvait pas attendre » pour rencontrer les candidats. Il n’y a eu aucune activité depuis lors sur le compte Twitter du père de trois enfants, qui avait régulièrement vu plusieurs tweets par jour.

L’enquête anti-monopole a fait chuter les actions d’Alibaba d’un quart depuis leur pic peu de temps après le discours d’octobre, effaçant plus de 10 milliards de dollars de la fortune papier de Ma.

Il a propulsé Ma à la troisième place sur la liste des personnes les plus riches de Chine, derrière le PDG de Pinduoduo Colin Huang et Pony Ma Huateng de Tencent Holdings.

Ma a maintenant une valeur nette actuelle estimée à 63,1 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Mercredi, les actions de Pinduoduo, cotée au Nasdaq, ont augmenté de 7,77% à New York, portant sa capitalisation boursière à près de 220 milliards de dollars.

Cela marquait le deuxième jour consécutif que la start-up de cinq ans dépassait la barre des 200 milliards de dollars en valeur.

La richesse de Huang en Chine est désormais derrière seulement Zhong Shanshan, le président du géant de l’eau en bouteille Nongfu Spring qui a récemment achevé une introduction en bourse record de 87 milliards de dollars à Hong Kong en septembre.

Le sort des plus grandes plates-formes de commerce électronique, de livraison et de médias sociaux du pays est dans les limbes depuis que Pékin a rédigé un document visant à réprimer « l’économie des plates-formes » début novembre.

Xi Jinping s’exprime lors d’une conférence avec les dirigeants européens de Pékin mercredi

Bien qu’il soit l’un des hommes d’affaires les plus prospères de Chine, M. Ma s’est de plus en plus heurté au régime au sujet de ses préférences pour une économie plus ouverte et axée sur le marché. Rien n’indique à ce jour qu’il a subi un préjudice physique.

Jusqu’à récemment, il avait été un chef de file de l’approche unique de la Chine pour générer de la richesse en libérant les forces du marché dans un cadre communiste étroitement contrôlé.

Le professeur d’anglais devenu magnat des affaires a obtenu le statut de rock star et a même joué un maître invincible de kung-fu dans un film de 2017 parsemé de stars.

Et même alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se creusaient, M. Ma a pu étendre une branche d’olivier en faisant don de 2000 ventilateurs à New York avec son bras droit Joe Tsai, ce qui a suscité un « merci » de Donald Trump.

Mais le lancement en bourse de la société de paiement de Ma, Ant, a été saboté par les régulateurs dans ce que beaucoup ont vu comme une mesure de représailles pour son discours explosif à Shanghai en octobre.

Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, prend la parole lors de la fête du 20e anniversaire d’Alibaba au stade du centre olympique de Hangzhou le 10 septembre 2019

Ma, qui est marié à Cathy Zhang (photo), 55 ans, a complètement disparu de la vue du public – un changement soudain d’autant plus remarquable compte tenu de son profil public auparavant énorme.

Depuis, les régulateurs ont rencontré des dirigeants d’Ant et lui ont ordonné d’améliorer sa gouvernance d’entreprise, sa conformité à la réglementation et son habitude d’utiliser sa taille pour pousser ses concurrents hors du marché.

Pékin a une histoire d’actions impitoyables contre ses critiques internes et en mars, un magnat de l’immobilier a disparu après avoir qualifié le président Xi de « clown » pour sa gestion de la crise des coronavirus.

Des amis de Ren Zhiqiang ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas le contacter et six mois plus tard, il a été condamné à 18 ans de prison après avoir «volontairement et sincèrement avoué» divers crimes de corruption.

Xian Jianhua, un financier milliardaire, a été arraché dans un hôtel de Hong Kong en 2017 et emmené sur le continent.

Il serait assigné à résidence plus de trois ans plus tard, sans aucune information officielle sur son emplacement.