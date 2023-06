Le milliardaire britannique Hamish Harding à bord du submersible Titanic disparu, confirme sa famille | Nouvelles du Royaume-Uni

Le milliardaire britannique Hamish Harding est l’une des cinq personnes à bord d’un submersible touristique disparu utilisé pour emmener les gens voir l’épave du Titanic.

Sky News comprend que deux autres personnes à bord du navire, nommé Titan, sont le pilote de submersible français, Paul-Henry Nargeolet, et le directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

Le beau-fils de M. Harding, Brian Szasz, a déclaré sur Facebook: « Hamish Harding, mon beau-père, a disparu en raison de pensées et de prières sous-marines.

« Mon beau-père Hamish Harding a disparu sur un sous-marin, priez pour une récupération réussie.

« Pensées et prières pour mon beau-père Hamish Harding alors que son sous-marin a disparu en explorant le Titanic. Une mission de recherche et de sauvetage est en cours. »

OceanGate Expeditions, une société qui déploie des navires pour des expéditions en haute mer, dit qu’un de ses submersibles avait disparu dans l’océan Atlantique et qu’une recherche est en cours.

La Garde côtière américaine a déclaré que le Titan avait cinq personnes à bord, tandis que la Garde côtière américaine du Nord-Est a déclaré que le navire de 21 pieds avait perdu le contact avec le navire de recherche Polar Prince environ une heure et 45 minutes après la plongée du navire à environ 900 milles au large de Cape Cod dimanche matin. .

La principale différence entre un submersible et un sous-marin est que le premier a besoin d’un vaisseau-mère capable de le lancer et de le récupérer, tandis qu’un sous-marin a suffisamment de puissance pour quitter le port et revenir au port par ses propres moyens.

(LR) Paul-Henry Nargeolet, Hamish Harding et Stockton Rush (Photos : AP/Facebook/OceanGate Foundation)





OceanGate a déclaré dans un communiqué qu’il « explorait et mobilisait toutes les options » pour ramener l’équipage en toute sécurité.

Le Titanic a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg et se trouve maintenant à 3 800 m (12 500 pieds) sous l’eau dans l’Atlantique.

Action Aviation, une société de vente et d’exploitation d’aviation dont M. Harding est président, a déclaré dimanche sur Twitter que le milliardaire « plongait actuellement » et faisait partie de l’expédition du Titanic.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FDCO) a déclaré: « Nous sommes en contact avec la famille d’un Britannique à la suite d’informations faisant état d’un sous-marin disparu au large des côtes de l’Amérique du Nord. »

Le navire a une capacité de cinq personnes à bord

Selon OceanGate, le submersible Titan est capable de plonger à 13 120 pieds « avec une marge de sécurité confortable ».

David Concannon, un conseiller de la société, a déclaré qu’Oceangate avait perdu le contact avec le sous-marin dimanche matin. Il avait une alimentation en oxygène de 96 heures, a-t-il déclaré dans un e-mail à l’Associated Press.

Le navire fonctionne en renvoyant un message toutes les 15 minutes pour signaler aux personnes à terre qu’il est en sécurité, mais Sky News comprend que ces pings n’ont pas été entendus depuis plus de sept heures.

Images de submersibles utilisés pour voir le Titanic



Les touristes paient parfois des dizaines de milliers de dollars pour être emmenés sur l’épave du paquebot.

OceanGate Expeditions facture 250 000 $ (195 270 £) pour une place dans son expédition de huit jours.

Le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, s'adresse à Sky News en février 2023



La plongée submersible profonde est « très dangereuse »

Un explorateur a décrit la plongée submersible profonde comme « très dangereuse » mais a ajouté qu’il s’agit de haute technologie et qu’il est « très optimiste ».

Larry Daley, Terre-Neuve-et-Labrador Titanic Explorer a déclaré: « La plongée submersible profonde est très dangereuse. Mais c’est de la haute technologie, vous savez. Et chaque année qui passe, l’équipement s’améliore, la technologie s’améliore, etc.

« Je suis donc très optimiste et très positif. Je veux dire, j’étais dans le sous-marin pendant 12 heures. Nous avons notre propre système respiratoire à bord. Et si cela est correctement entretenu, comme changer votre filtre et votre épurateur de CO2, vous pouvez rester en dessous pendant, vous savez, pas mal d’heures.

« Et dans notre cas, vous savez, j’étais là-bas pendant 12 heures au total dans le sous-marin. Et la nouvelle technologie peut évidemment prolonger cela aussi, n’est-ce pas. »

Le Titanic a coulé le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural de Southampton à New York après avoir heurté un iceberg, faisant quelque 1 500 morts dans la catastrophe.