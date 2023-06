Le milliardaire britannique et le magnat saoudien sur le sous-marin disparu du Titanic vont bientôt manquer d’oxygène, selon les experts

Les sauveteurs font la course contre la montre pour localiser le Titan et son équipage de cinq personnes qui ont disparu dimanche soir.

Le Titan était en route pour visiter l’épave du Titanic à des fins de recherche et a vu à bord un milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Suleman.

On craint que les passagers ne manquent bientôt d’oxygène, prévu dans moins d’un jour et demi.

Les sauveteurs qui tentent de retrouver le submersible de la taille d’une orque qui a disparu en route pour visiter l’épave du Titanic sont confrontés à une tâche gargantuesque qui testera les limites du savoir-faire technique, selon les experts.

Des équipes du monde entier ont couru contre la montre mardi pour localiser le navire et son équipage de cinq personnes avant que leur oxygène ne s’épuise – prévu dans moins d’un jour et demi à partir de maintenant.

Mais parcourir une zone de 7 600 milles carrés (20 000 kilomètres carrés) de l’Atlantique Nord à une profondeur de plus de deux milles n’est pas facile.

« Il fait noir là-bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est de la boue et ondule. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage », a déclaré Tim Maltin, expert du Titanic, à NBC News Now.

« C’est vraiment un peu comme être un astronaute qui va dans l’espace. »

Le submersible de 6,5 mètres (21 pieds) baptisé Titan transportait trois passagers payants lorsqu’il a disparu dimanche : le milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Suleman.

OceanGate Expeditions, qui gère les voyages du Titan, facture 250 000 $ pour un siège.

Le PDG de la société, Stockton Rush, et l’opérateur de sous-marins français Paul-Henri Nargeolet, surnommé « Mr Titanic » pour ses fréquentes plongées sur le site, sont également à bord.

Le capitaine des garde-côtes américains, Jamie Frederick, a déclaré mardi aux journalistes que son organisation coordonnait les recherches.

Mais, a-t-il dit, c’était incroyablement difficile, et bien au-delà de ce que les garde-côtes feraient normalement.

« Alors que la Garde côtière américaine a assumé le rôle de coordinateur de la mission de recherche et de sauvetage, nous ne disposons pas de toute l’expertise et de l’équipement nécessaires pour une recherche de cette nature », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’un effort de recherche complexe, qui nécessite plusieurs agences ayant une expertise en la matière et un équipement spécialisé. »

Frederick a expliqué que les sauveteurs utilisaient plusieurs méthodes pour parcourir la vaste zone à la recherche du Titan, qui a perdu le contact avec son vaisseau-mère à peine deux heures après le début de sa plongée près de la tombe aqueuse du Titanic.

« Les efforts de recherche se sont concentrés à la fois sur la surface avec des avions C-130 effectuant des recherches à vue et avec un radar, et sous la surface avec des avions P3, nous sommes en mesure de larguer et de surveiller des bouées sonar. »

Fond marin, colonne d’eau ou surface

Jusqu’à présent, les recherches se sont avérées infructueuses.

L’effort a été augmenté mardi par un énorme navire de pose de conduites, qui dispose d’un véhicule télécommandé qui devrait être déployé à la dernière position connue du Titan.

Jules Jaffe, qui faisait partie de l’équipe qui a développé le système d’imagerie optique utilisé pour trouver le Titanic en 1985, a déclaré que les sauveteurs devraient chercher à trois endroits distincts.

« Il est soit assis sur le fond marin, quelque part dans la colonne d’eau, soit assis à la surface », a-t-il déclaré à ABC10 à San Diego.

« Cela pourrait être dans la colonne d’eau. Je pense que c’est probablement l’endroit le plus probable. »

Jamie Pringle, professeur de géosciences médico-légales à l’Université Keele en Grande-Bretagne, a déclaré que si le mini-sous-marin s’était installé au fond de l’océan, il pourrait être très difficile à repérer.

« Le fond de l’océan n’est pas plat; il y a beaucoup de collines et de canyons », a déclaré Pringle, selon NBC.

Ajoutant au défi : l’énorme pression à quatre kilomètres sous l’eau, environ 400 fois ce qu’elle est à la surface.

De telles pressions exercent d’énormes contraintes sur l’équipement, et très peu de navires peuvent survivre à ces profondeurs.

Les sous-marins nucléaires opèrent généralement à seulement 300 mètres, selon la Woods Hole Oceanographic Institution.