Le milliardaire britannique confirme son intérêt pour le rachat de Manchester United

Après que la famille Glazer a annoncé son intention de vendre Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a jeté son nom sur le ring en tant qu’acheteur potentiel. Ratcliffe est l’un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, amassant sa richesse principalement grâce à la société chimique Ineos.

Ratcliffe est habitué à posséder un club de football. Actuellement, sa société est propriétaire de Nice dans la Ligue Un française. Il est également propriétaire de Lausanne-Sport en Suisse. Cependant, Manchester United est certainement dans une ligue différente de ces clubs.

S’adressant au Times, un porte-parole d’Ineos a déclaré que la société était officiellement en train d’acheter Manchester United. Elle a confirmé son intérêt auprès du groupe chargé de la cession. En conséquence, Ratcliffe et Ineos pourront voir des documents confidentiels pour une diligence raisonnable dans le cadre d’une prise de contrôle. Le Times a ajouté qu’un changement de propriétaire dans le club peut se produire avant la fin de la campagne en cours.

Manchester United n’est pas le seul club actuellement sous spéculation de vente. Les rapports indiquent que Liverpool est en vente pour un montant potentiellement record dépassant 5 milliards de dollars. Manchester United a une plus grande portée mondiale que Liverpool, ce qui signifie que la vente pourrait être encore plus élevée que cela, si Ratcliffe et Ineos réussissaient.

Ratcliffe parmi les premiers entrants officiels à acheter Manchester United

Si Liverpool pouvait être moins cher, bien que marginalement, il serait peut-être plus logique que Ratcliffe emprunte cette voie. Cependant, le natif de Manchester est un fan de longue date des Red Devils. En fait, il était à Barcelone pour la finale de la Ligue des champions en 1999. Le retour spectaculaire de Manchester United à la mort a valu à l’équipe son deuxième titre en Ligue des champions.

Cela étant dit, Ratcliffe a soumis une offre pour acheter Chelsea lorsque Roman Abramovich a mis le club en vente il y a un an. Cependant, il l’a laissé trop tard pour que Chelsea s’y intéresse. Au final, l’Américain Todd Boehly a acheté le club pour 5,3 milliards de dollars.

Ratcliffe n’est pas le seul à vouloir devenir propriétaire de Manchester United. Des groupes d’Asie, du Moyen-Orient et des États-Unis sont parmi ceux qui sont en lice. Cependant, Ratcliffe et Ineos sont le premier groupe à rendre publiques leurs intentions.

PHOTO : IMAGO / Panoramique