Virgin Galactic doit piloter dimanche un avion spatial avec équipage complet, avec le fondateur milliardaire Richard Branson parmi les six personnes à bord. Le test était prévu neuf jours avant un voyage similaire prévu par Jeff Bezos.

Branson a transformé le vol d’essai du VSS Unity en un grand événement publicitaire, avec le comédien Stephen Colbert et le chanteur Khalid animant l’effort en direct. L’avion doit être soulevé par son porteur, le VMS Eve à double fuselage, à une altitude d’environ 50 000 pieds (ou 15 km), après quoi il détachera et tirera son moteur-fusée pour voler jusqu’à environ 300 000 pieds (89 km). . Si tout se passe bien, le vol durera environ 90 minutes. Le VSS Unity descendra et atterrira sur une piste sur le lieu de décollage, le Spaceport America de Virgin Galactic au Nouveau-Mexique.

Deux pilotes, Dave Mackay et Michael Masucci, contrôleront l’engin. Les trois sièges restants à bord sont réservés aux hauts responsables de l’entreprise, à l’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, à l’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett et à la vice-présidente des affaires gouvernementales, Sirisha Bandla.

L’entreprise de Branson a l’œil sur le marché potentiellement lucratif du tourisme commercial suborbital. Le test de dimanche devrait être suivi de deux autres vols, après quoi les clients payants seront transportés vers le bord de l’espace, à condition qu’ils puissent se permettre les billets de 250 000 $. La société affirme avoir déjà plus de 600 réservations et promet de réduire éventuellement le prix à environ 40 000 $.

L’événement très médiatisé mettant en vedette Branson est destiné à rassurer le riche public que le divertissement qui lui est proposé est raisonnablement sûr. Le prototype précédent de Virgin Galactic, le VSS Enterprise, a été détruit en vol lors d’un test en 2014, tuant un pilote et en blessant grièvement un autre.

VSS Unity a effectué trois vols en équipage réussis depuis 2018, mais seuls deux pilotes étaient à bord pendant ceux-ci. Un essai en 2020 a été avorté avant l’allumage du moteur de l’avion.





Virgin Galactic vole également la vedette à la société de tourisme suborbitale rivale Blue Origin. La société de Jeff Bezos a l’intention de lancer sa première mission en équipage le 20 juillet, neuf jours seulement après le voyage de Branson. Le fondateur d’Amazon, Bezos, prend également place dans sa capsule New Shepard avec deux ou trois autres personnes, dont son frère Mark et Wally Funk, l’aviateur pionnier et membre de Mercury 13, l’équipe féminine des candidats à l’espace dans les années 1950. Elle a maintenant 82 ans et devrait donc battre le record de Branson, 70 ans, en tant que plus vieille touriste suborbitale.

La compétition entre Bezos et Branson a été largement perçue comme une course à l’espace milliardaire, bien que l’entrepreneur britannique ait minimisé l’optique avant son vol.

« Ce n’est honnêtement pas une course » Branson a déclaré à Reuters plus tôt cette semaine. « Si c’est une course, c’est une course pour produire de merveilleux vaisseaux spatiaux qui peuvent permettre à beaucoup plus de personnes d’accéder à l’espace. Et je pense que ce sont nos deux objectifs.





Blue Origin ne semble pas partager ce sentiment. La société a trempé sur Virgin Galactic cette semaine, fustigeant l’altitude inférieure que le VSS Unity peut atteindre par rapport à son propre vaisseau propulsé par fusée, ainsi que se vantant de la taille des fenêtres de son avion et de son empreinte environnementale.

Aucune des deux sociétés n’a l’intention de transporter des clients sur l’orbite basse de la Terre, un exploit que SpaceX, la société d’un autre milliardaire célèbre obsédé par l’espace, Elon Musk, fait pour la NASA depuis un certain temps. Musk a souhaité bonne chance à Branson avant le vol.

