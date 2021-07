Le milliardaire Branson s’envole vers le bord de l’espace dans son avion-fusée Unity (REGARDER EN DIRECT) – RT USA News

Virgin Galactic de Richard Branson lance sa première mission suborbitale entièrement équipée. La société est dans une course avec Blue Origin de Jeff Bezos pour obtenir une part du marché lucratif du tourisme spatial émergent.

Branson et cinq autres personnes voyagent à bord du VSS Unity, une fusée aérienne, pour un vol de 90 minutes aux confins de l’atmosphère terrestre. Le vaisseau-mère, VMS Eve, est basé au Spaceport America de Virgin Galactic au Nouveau-Mexique, le même endroit où le VSS Unity doit atterrir.

Le vol d’essai intervient neuf jours seulement avant le premier vol en équipage de la capsule New Shepard de Blue Origin. La société a lancé des barbes à ses concurrents peu de temps avant son test, ce qui implique que l’avion de Virgin Galactic n’est pas en fait un vaisseau spatial et que New Shepard offre une meilleure expérience aux clients.





