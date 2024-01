Le milliardaire Bill Ackman utilise son manuel de Wall Street pour mener une guerre plus large : NPR

basculer la légende Bryan Bedder/Getty Images

Bryan Bedder/Getty Images

Le milliardaire Bill Ackman a fait la une des journaux ces derniers temps pour ses combats à mains nues contre les écoles de l’Ivy League et les médias.

Il a appelé au limogeage des principaux directeurs d’universités, les fustigeant pour la façon dont ils ont répondu au conflit Israël-Hamas, et les a condamnés pour avoir promu la diversité, l’équité et l’inclusion, ou DEI.

Dans de longs discours sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a amplifié les allégations de plagiat contre Claudine Gay, qui a démissionné de la présidence de Harvard sous la pression. Plus récemment, Ackman a menacé de poursuivre en justice un organisme de presse qui a publié plusieurs articles accusant sa femme de plagiat.

C’est du Ackman classique. Il aime se battre, il s’investit et il n’abandonne pas.

En 2013, lorsqu’un journaliste lui a demandé combien de temps il était prêt à s’en tenir à l’un de ses paris les plus audacieux – et finalement malheureux –, Ackman était déterminé.

“Je vais au bout du monde”, a-t-il déclaré.

Les tactiques d’Ackman ont “dégoûté” un haut dirigeant

Pendant trois décennies, Ackman est entré en guerre contre des entreprises, des dirigeants et d’autres investisseurs de premier plan, et s’est forgé une réputation d’être impitoyable et implacable.

Il a rendu furieux beaucoup d’entre eux. Howard Schultz, l’ancien PDG de Starbucks, dit une fois il a été “dégoûté” par la tactique d’Ackman consistant à publier une lettre publique de trois pages exhortant le conseil d’administration de JCPenney à remplacer son plus haut dirigeant. L’investisseur milliardaire Carl Icahn a un jour qualifié Ackman de “grand perdant” et a déclaré à la télévision qu’il était soit “le type le plus moralisateur que j’ai jamais rencontré dans ma vie, soit le plus arrogant”.

Rien de tout cela n’a arrêté Ackman, qui utilise désormais les mêmes techniques acharnées qu’il a perfectionnées à Pershing Square, le fonds spéculatif qu’il a fondé en 2004, contre une longue liste de nouvelles cibles.

La bataille contre Herbalife a duré six ans et de lourdes pertes

L’un des combats d’entreprise les plus célèbres menés par Ackman était contre Herbalife, une entreprise qui fabrique des suppléments nutritionnels.

En 2012, Ackman a parié 1 milliard de dollars contre l’entreprise. Dans une présentation élaborée de trois heures, il a qualifié cela de système pyramidal. Ce n’était que le début d’une campagne de la terre brûlée visant à convaincre les autres investisseurs – et les régulateurs – qu’il avait raison.



basculer la légende Neilson Barnard/Getty Images

Neilson Barnard/Getty Images

L’investisseur rival Icahn n’était pas d’accord avec l’évaluation d’Ackman, et les deux se sont disputés en direct sur CNBC. Dans le monde de la télévision d’affaires, cet entretien s’apparentait à WrestleMania.

“Il est comme le pleurnichard dans la cour d’école”, a déclaré Icahn. “Vous savez, je suis allé dans une école difficile dans le Queens, et ils frappaient les petits garçons juifs, et il était comme l’un de ces petits garçons juifs qui criaient que le monde profitait de lui.” (Icahn et Ackman sont tous deux originaires de New York et d’origine juive.)

Icahn, peu de temps après cette interview, a révélé qu’il avait fait exactement le pari inverse et qu’il avait acheté plus de 13 % des actions Herbalife.

Ackman a perdu beaucoup d’argent sur ce pari, mais il a tenu bon dans ce combat pendant des années, même s’il est devenu clair que les chances étaient contre lui.

Les lettres et les présentations dans la lutte ferroviaire se terminent par des démissions

Bien sûr, la ténacité d’Ackman a fait de lui un milliardaire à plusieurs reprises et lui a également valu des fans. Par exemple, dans une chronique de 2013 pour le « New York Times », le professeur de droit des sociétés Steven Davidoff Solomon l’a qualifié de « brillant investisseur à tous points de vue ».

Ackman s’en prend souvent à des entreprises qui, selon lui, cachent leurs difficultés financières. Ses tactiques sont les mêmes et il a remporté de grands combats contre des entreprises bien connues.

Par exemple, en 2011, son fonds Pershing Square a acheté plus de 14 % des actions du Chemin de fer Canadien Pacifique, lui donnant ainsi une grande influence. Lors d’une réunion avec le PDG et le président du conseil d’administration de l’entreprise, il leur a dit qu’il était impatient de faire le ménage.

Les dirigeants de la compagnie ferroviaire n’étaient pas d’accord et les deux parties se sont tirées dessus pendant des mois. Ackman a attiré d’autres investisseurs avec une vague de présentations et lettreset l’entreprise a répondu de la même manière.

Dans un mémorandum adressé à ses collègues actionnaires, Ackman a écrit : « Le conseil d’administration et la direction en place ont laissé tomber les actionnaires, les employés et les clients. »

Incapable de résister à la pression incessante, le directeur général de l’entreprise a démissionné et plusieurs autres membres du conseil d’administration ont choisi de ne pas se présenter aux élections le 17 mai 2012, juste avant le début de l’assemblée annuelle de l’entreprise. Reuters l’a appelé “un coup d’état dans la salle de réunion.”

Les candidats triés sur le volet par Ackman ont gagné et, ensemble, ils ont réussi à redresser l’entreprise.

Comment Ackman utilise maintenant le même playbook

Cette fois, Ackman ne se concentre pas sur la gouvernance d’entreprise ; au lieu de cela, il vise des changements culturels plus larges. Mais les méthodes d’Ackman sont les mêmes.

Depuis octobre, Ackman a écrit trois notes au conseil d’administration de Harvard, qu’il a partagées avec ses millions de followers sur X. Ses campagnes commencent souvent par de longues et détaillées lettres publiques.



basculer la légende Kevin Dietsch/Getty Images

Kevin Dietsch/Getty Images

“Faisons un accord”, a-t-il écrit dans un message adressé au conseil d’administration du MIT, alors qu’il faisait campagne pour la destitution de la présidente de cette université, Sally Kornbluth. “Si vous licenciez rapidement le président Kornbluth, je vous promets que je ne vous écrirai pas de lettre.”

Ackman s’est rendu à Cambridge, dans le Massachusetts, pour rencontrer des étudiants et des professeurs de Harvard, s’est entretenu avec une poignée de journalistes de grandes agences de presse et a réalisé deux interviews en direct avec CNBC au sujet de sa dernière croisade. Il a refusé plusieurs demandes d’entretien avec NPR.

D’une manière générale, Ackman estime que le monde universitaire s’est égaré. Ce qui a commencé comme une critique de la façon dont le président de Harvard a réagi aux manifestations étudiantes à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël s’est élargi.

Depuis octobre, Ackman a dénoncé Harvard et plusieurs autres institutions universitaires pour la façon dont elles luttent contre l’antisémitisme, et il a attaqué les politiques publiques, y compris le DEI.

“Le racisme contre les Blancs est désormais considéré par beaucoup comme acceptable et n’est pas du racisme”, a-t-il écrit dans un essai après la démission de Gay. “C’est devenu l’opinion dominante dans de nombreuses universités à travers le pays.”

Ackman a demandé à Harvard de fermer son Bureau pour l’équité, la diversité, l’inclusion et l’appartenance.

“Le DEI est raciste”, a-t-il écrit, ajoutant que “le mouvement DEI contribue grandement à nos divisions croissantes”.

Plus tôt ce mois-ci, Ackman a lancé une nouvelle salve contre les médias après Interne du milieu des affaires a identifié ce qu’il appelle « un modèle de plagiat » dans les écrits universitaires de son épouse, la designer Neri Oxman.

Dans une série de messages, dont certains comptent des milliers de mots, Ackman a critiqué les journalistes et les rédacteurs impliqués et a détaillé de manière exhaustive comment il avait tenté d’amener les membres du conseil d’administration et les dirigeants à supprimer les articles du site de Business Insider.

Ackman a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre Business Insider et sa société mère, le conglomérat médiatique allemand Axel Springer.

Il essaie aussi d’influencer les candidats à la présidentielle

Ackman a également tourné son attention vers Washington, dans l’espoir d’influencer la politique présidentielle, en faisant des dons à plusieurs candidats, dont Robert F. Kennedy, Jr., l’ancien gouverneur Chris Christie et Vivek Ramaswamy.

Le 13 janvier, Ackman a apporté son soutien au représentant Dean Phillips, un démocrate du Minnesota qui mène une campagne extérieure contre le président Biden lors des primaires démocrates. Ackman a promis 1 million de dollars pour soutenir Phillips et a participé à une conversation publique avec le membre du Congrès sur X.

Peu de temps après, l’un des partisans d’Ackman a noté que Philipps avait une page sur…