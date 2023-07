Le milliardaire autodidacte Austin Russell recommande d’abandonner l’université

« Si vous vous demandez si j’aurais abandonné [without the grant], Ouais. Absolument. Il n’y avait aucun doute dans l’esprit de personne », dit Russell. « Cela allait arriver de toute façon. »

La décision de Russell s’est avérée être la bonne – son entreprise, une startup technologique qui développe du matériel et des logiciels destinés à alimenter les voitures autonomes, vaut actuellement 2,6 milliards de dollars. De plus, il dit qu’il aurait quand même quitté Stanford même s’il n’avait pas reçu de financement.

« L’université n’est pas pour tout le monde », dit-il. « C’est juste une sorte d’approche traditionnelle autour de ce que vous faites et de ce que vous êtes censé faire. »

CNBC Make It a demandé à Russell, 28 ans, s’il recommanderait à d’autres étudiants entrepreneurs d’abandonner. Sa réponse : « Absolument.

C’est selon Austin Russell, le plus jeune milliardaire autodidacte du monde, qui a abandonné l’université de Stanford en 2012 pour créer son entreprise, Technologies lumineuses après avoir reçu une subvention de 100 000 $ de la bourse Peter Thiel.

Plus de la moitié (56 %) des Américains conviennent qu’un diplôme universitaire de quatre ans n’en vaut pas la peine, selon un récent Sondage du Wall Street Journal trouvé. Le scepticisme quant à l’aspect pratique d’un diplôme universitaire n’a cessé d’augmenter au fil des ans, bien que les experts affirment que l’enseignement supérieur donne toujours des résultats favorables, comme un meilleur salaire et des opportunités d’emploi plus qualifiées.

Pour Russell, les mêmes ressources que vous pouvez obtenir d’une université sont facilement accessibles, via des smartphones, des tablettes et d’autres appareils électroniques.

« Toutes ces informations sont désormais disponibles en ligne. Ce n’est pas quelque chose qui était vrai il y a 50 ans, [but] c’est tout à fait vrai maintenant », dit-il. « Au début de mon adolescence, j’ai pu regarder des ensembles de conférences entières pour la physique appliquée de Stanford et du MIT en ligne à une vitesse 2X ou 3X.

« Vous pouvez faire toutes ces sortes de choses qui n’ont jamais été possibles. Vous pouvez parcourir des programmes d’études entiers et des cours annuels en quelques semaines si vous les regardez à la suite. Il y a tellement de façons d’acquérir des connaissances sur soi-même », poursuit-il.

Cela ne veut pas dire que vous deviendrez un expert dans un domaine particulier à partir d’une recherche rapide sur YouTube. La clé pour faciliter votre propre apprentissage ? « Vous devez avoir l’initiative, » dit Russell.

« Vous devez avoir la volonté de le faire. Et surtout en tant qu’entrepreneur, personne ne vous tiendra la main en cours de route », dit-il. « Vous êtes directement responsable d’au moins toutes les choses qui sont sous votre contrôle, [like] ce que vous faites, les étapes que vous franchissez et le type de produit que vous livrez finalement au monde. »

Russell rejoint les milliardaires de la technologie Steve Jobs et Bill Gates en tant que magnats des affaires qui ont abandonné l’université. Le fondateur d’Apple a quitté Reed College à 19 ans, apparemment à cause du fardeau financier de sa famille. Et Gates a fréquenté Harvard pendant deux ans avant de partir pour construire Microsoft.

Russell dit qu’il ne regrette pas du tout son choix – en fait, cela a joué un rôle majeur dans la raison pour laquelle « j’ai été très chanceux et reconnaissant de voir un grand succès à un âge encore très précoce », dit-il.

