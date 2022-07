Le milk-shake végétal : pois et pistache rejoignent avoine et amande

Pendant très longtemps, vos choix de lait étaient entiers, 2 %, 1 % et sans gras (ou écrémé). Aujourd’hui, les étagères des réfrigérateurs des épiceries sont remplies de laits végétaux à base de noix, de haricots ou de céréales, et comprennent des favoris comme l’amande, le soja, la noix de coco, la noix de cajou, l’avoine et le riz. Pourtant, le sol fertile de la commerce de lait végétal continue de faire germer de nouvelles options, comme le lait de pistache, de pois et même de pomme de terre. Il semble que si vous pouvez le cultiver, vous pouvez en faire du lait.

Alors, ces nouvelles alternatives sont-elles nutritionnellement meilleures que les autres laits végétaux – ou juste plus ou moins identiques ?

Quelques faits sur les laits végétaux

Les laits végétaux sont tous fabriqués de la même manière : les noix, les haricots ou les céréales sont broyés en pulpe, filtrés et combinés avec de l’eau. Vous vous retrouvez avec seulement un petit pourcentage de la plante réelle – moins de 10% pour la plupart des marques. Des nutriments comme la vitamine D, le calcium, le potassium et les protéines sont ajoutés en quantités variables. “Pourtant, de nombreux laits alternatifs contiennent des quantités similaires de ces nutriments par rapport au lait de vache”, explique le Dr Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Les laits végétaux sont considérés comme “plus verts” que les produits laitiers et émettent moins de gaz à effet de serre lors de leur production. Cependant, la culture de certaines de ces plantes et leur transformation en lait nécessitent de grandes quantités d’eau. La plupart des laits végétaux sont hypocaloriques. En moyenne, cependant, ces produits laitiers coûtent plus cher que les produits laitiers.

Nutrition, calories et autres avantages des nouveaux laits à base de plantes

Voici un aperçu de trois nouveaux membres de la famille des laits alternatifs.

Lait de pistache n'est pas verte comme la noix, mais plutôt d'une couleur brun cassé. Parce qu'il contient peu de pistaches réelles, vous manquez les vitamines et minéraux essentiels des noix, comme la thiamine, le manganèse et la vitamine B. 6 . Pourtant, le lait de pistache contient moins de 100 calories par tasse, ce qui est similaire au lait de vache écrémé et aux autres laits à base de plantes. Un avantage supplémentaire du lait de pistache est qu'il contient un peu plus de protéines que les autres laits végétaux (qui peuvent être légers dans le département des protéines par rapport au lait de vache).

Lait de pois est créé à partir de pois jaunes, mais n'a pas de saveur "de pois". Sa couleur, son goût et sa consistance crémeuse sont proches des produits laitiers, de sorte que les gens peuvent le trouver plus attrayant que la texture parfois aqueuse d'autres laits végétaux. Le lait de pois a un punch protéiné décent – ​​au moins 7 grammes par portion – et chaque portion ajoute environ 100 calories. Il nécessite également moins d'eau pour sa production que les autres laits végétaux et a une empreinte carbone plus faible que les produits laitiers.

Lait de pomme de terre ressemble plus à du lait laitier ordinaire qu'à d'autres laits végétaux en raison de la nature féculente de la pomme de terre. C'est sans doute le lait végétal le plus respectueux de l'environnement, car la culture des pommes de terre nécessite moins de terre et d'eau que les produits laitiers et autres plantes. Le lait de pomme de terre est également peu calorique : 80 à 100 par portion.

Quel est le meilleur lait végétal pour vous ?

Il ne semble pas y avoir une grande différence entre la plupart des laits végétaux. En fin de compte, trois problèmes guident votre choix : les problèmes de digestion, l’impact environnemental et le goût personnel.

Problèmes de digestion. Les laits végétaux sont une alternative de qualité pour les personnes intolérantes au lactose ou sensibles au lactose dont l’organisme ne peut pas décomposer et digérer le lactose, le sucre du lait. Cela provoque des problèmes digestifs comme la diarrhée, les gaz et les ballonnements. (Cependant, du lait laitier sans lactose et ultra-filtré est disponible pour ceux qui préfèrent les produits laitiers.)

Impact environnemental. Une étude dans La science ont constaté que la production de lait laitier crée près de trois fois plus de gaz à effet de serre que le lait végétal. Cependant, certains laits végétaux, majoritairement d’amande, demandent beaucoup d’eau pour leur production. (Certaines recherches suggèrent que les besoins en eau du lait d’amande sont à peu près égaux à ceux du lait de vache, selon le Dr Willet.)

Pourtant, si vous voulez faire votre part pour lutter contre le changement climatique, acheter des produits à base de plantes au lieu de produits laitiers est le choix le plus écologique.

Goût personnel. Les laits végétaux peuvent être un goût acquis, mais avec plusieurs choix, il y a de fortes chances que vous puissiez en trouver un qui satisfasse vos papilles gustatives. Les fabricants essaient de surmonter le dilemme du goût en versant du sucre supplémentaire, des édulcorants comme la vanille et le chocolat et d’autres additifs. Vérifiez donc toujours les quantités de sucre total et ajouté et maintenez la quantité par portion en dessous de 10 %. Bien sûr, plus le montant est faible, mieux c’est.